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06.02.2018 08:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Застрявшее во Владивостоке судно из КНДР нарушило санкции СБ ООН

Текст: Ольга Журман

Экипаж судна Man Gyong Bong, которое уже шесть дней находится в акватории Владивостока, нарушил санкции Совбеза ООН, запрещающие КНДР поставки продовольствия с использованием морских судов, идущих под флагом Северной Кореи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Владивостокской таможни.

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
К подавшему сигнал SOS судну из КНДР вышел танкер с топливом

Таможенники считают, что экипаж северокорейского теплохода с кормом для животных на борту нарушает шестой пункт резолюции номер 2397, согласно которому КНДР запрещены поставки, продажа или передача продовольствия или сельхозпродукции с ее территории или ее гражданами либо с использованием морских или воздушных судов под ее флагом.

Капитан морского порта Владивосток разрешил постановку судна на рейд, поскольку запретить это невозможно. Однако пришвартоваться теплоходу не разрешается. На судне, между тем, по словам заместителя гендиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Михаила Хмеля, заканчиваются продукты питания.

Напомним, теплоход Man Gyong Bong находится в акватории Владивостока с 31 января. Полтора дня он был обесточен, и капитану пришлось подать сигнал SOS. После этого судно заправил подошедший танкер.

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