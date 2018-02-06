В Якутске активисты ОНФ начали сбор подписей за открытие проезда по улице Кирова возле дома правительства республики. Чиновники перегородили проезжую часть якобы в целях предотвращения террористических угроз.

На деле же они устроили для себя удобную парковку. Улица Кирова стала непроезжей в далеком 2004 году. Накануне Международных спортивных игр "Дети Азии" ее перегородили бетонными чашами, в которые летом высаживают цветы. Объяснили это требованиями безопасности. Однако детские состязания закончились, но бетонные "клумбы" на дороге остались.

На месте бывшей проезжей части образовался тупичок, который стали использовать как стоянку для машин чиновников и их посетителей. Чтобы объехать VIP-парковку, солидный крюк по параллельным улицам теперь приходится делать всем горожанам. Ходившие по Кирова городские автобусы тоже вынуждены были поменять маршрут.

Быстро выяснилось, что террористические угрозы тут ни при чем. Наоборот, к приезду высокопоставленных гостей чаши с дороги убирают, поскольку правила безопасности, наоборот, требуют организации в таких местах сквозного проезда. В прошлом году энтузиасты предложили местным властям проект парковки на том же месте, но со сквозным проездом. Однако и это их не заинтересовало.

- Открытие сквозного проезда по улице Кирова сэкономит время пассажирам автобусов и водителям. Но еще важнее дать понять, что нельзя ради личного блага лишать людей комфорта, - говорит сопредседатель местного отделения ОНФ Антон Жондоров.

Ходившие по Кирова городские автобусы вынуждены были поменять маршрут

Хотя есть и противники открытия проезда. Им чиновничий тупик кажется удачным: рядом центральная площадь, и переходить на нее удобнее всего через эту парковку.