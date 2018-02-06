На Вятке в пункт приема лома сдали 500-килограммовую бомбу

Новости

В Татарстане школьник умер после тренировки по борьбе 14:53
В Подмосковье задержаны наркодилеры с восемью килограммами героина 14:46
Глава СВР объяснил свой визит в США 14:45
"Рубин" обыграл венгерский клуб в контрольном матче 14:41
Видео: Желающий покурить сибиряк попытался выйти из самолета 14:41
"Реал" предложил Бензема уйти в "МЮ" 14:40
СМИ: "Спартак" подпишет бывшего нападающего "Челси" 14:38
Обнародован список погибших в автокатастрофе в Ленобласти 14:38
Россия и Австрия обсудят вопрос о продлении Транссиба до Вены 14:32
В Дагестане при взрыве газа пострадал человек 14:25
Суд арестовал первого фигуранта "дела дагестанских министров" 14:25
Лавров и Зариф обсудили реализацию решений конгресса нацдиалога Сирии 14:21
МИД рекомендовал россиянам взвешивать целесообразность посещения Мальдив 14:20
Собянин: Москва приступает к разработке программы обеспечения образовательных комплексов бассейнами 14:20
Вышел "мясной" трейлер нового боевика с Брюсом Уиллисом "Жажда смерти" 14:20
Крым включился в систему предупреждения о космических угрозах 14:17
Найденный в Крыму мост Екатерины II стал объектом культурного наследия 14:13
В Москве у пары из ближнего зарубежья изъяли 2,5 килограмма марихуаны 14:10
В России стартовали продажи спортивной версии Skoda Kodiaq 14:10
МЭР предложил перевести сдачу всей отчетности бизнеса на единый портал 14:05
Квентин Тарантино рассказал, что душил Уму Турман с ее согласия 13:55
В Мексике нашли древнюю могилу с загадочно уложенными скелетами 13:46
Торгово-промышленная палата заявила о росте внеплановых проверок 13:38
В Калининграде появится улица имени погибшего в Сирии летчика 13:37
"РГ" опубликует законы о зарплате, волонтерстве и военной службе 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" расскажут о создании интерактивного учебника военной истории
В "РГ" расскажут о создании интерактивного учебника военной истории
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
06.02.2018 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вятке в пункт приема лома сдали 500-килограммовую бомбу

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В городе Вятские Поляны Кировской области в пункте приема металлолома была обнаружена 500-килограммовая авиационная бомба, сообщили "РГ" во вторник в управлении Росгвардии по региону.

Строители аэропорта к ЧМ в Ростове нашли авиабомбы времен ВОВ

Когда рабочие попытались разобрать ржавый, как им показалось, "обрезок трубы" диаметром полметра и высотой в человеческий рост, они увидели внутри незнакомый механизм с технической жидкостью и сообщили в полицию. В пункт приема лома выехали саперы инженерно-технической группы ОМОНа управления Росгвардии. Взрывотехники установили, что обнаруженный предмет - фугасная авиационная бомба весом 500 килограммов с большим радиусом поражения.

Бомбу в пункт приема лома принесли из находящейся неподалеку деревни охотники за черным металлом. По их словам, боеприпас находился в грунте в вертикальном положении, как после бомбометания. Как он туда попал, неизвестно. Бомба старая, изъедена ржавчиной, была изготовлена в послевоенные годы. 

С соблюдением мер безопасности находку вывезли в безопасное место и подорвали накладным зарядом. После осмотра разрушенной взрывом бомбы выяснилось, что она была без взрывчатого вещества и опасности не представляла. С боеприпасом такого калибра саперам кировского ОМОНа пришлось работать впервые.

Главное сегодня

"РГ" опубликует закон о штрафах для спекулянтов билетами на ЧМ-2018
Глава СК: Администрации школ знали о готовящихся нападениях в январе
Биткоин подешевел из-за негативных биржевых новостей
Генпрокуратура нашла крупные нарушения в работе приставов Дагестана
СМИ: Снимать деньги с карт можно будет на кассах магазинов