На Вятке в пункт приема лома сдали 500-килограммовую бомбу

В городе Вятские Поляны Кировской области в пункте приема металлолома была обнаружена 500-килограммовая авиационная бомба, сообщили "РГ" во вторник в управлении Росгвардии по региону.

Когда рабочие попытались разобрать ржавый, как им показалось, "обрезок трубы" диаметром полметра и высотой в человеческий рост, они увидели внутри незнакомый механизм с технической жидкостью и сообщили в полицию. В пункт приема лома выехали саперы инженерно-технической группы ОМОНа управления Росгвардии. Взрывотехники установили, что обнаруженный предмет - фугасная авиационная бомба весом 500 килограммов с большим радиусом поражения.

Бомбу в пункт приема лома принесли из находящейся неподалеку деревни охотники за черным металлом. По их словам, боеприпас находился в грунте в вертикальном положении, как после бомбометания. Как он туда попал, неизвестно. Бомба старая, изъедена ржавчиной, была изготовлена в послевоенные годы.

С соблюдением мер безопасности находку вывезли в безопасное место и подорвали накладным зарядом. После осмотра разрушенной взрывом бомбы выяснилось, что она была без взрывчатого вещества и опасности не представляла. С боеприпасом такого калибра саперам кировского ОМОНа пришлось работать впервые.