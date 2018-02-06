Отдаленные районы Чебоксар соединит троллейбусный маршрут

В столице Чувашии с 10 февраля изменится схема движения двух троллейбусных маршрутов: №9 и 14. Последний свяжет отдаленные Северо-Западный и Новоюжный районы города и избавит пассажиров от пересадок.

Как сообщили на совещании у главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, от остановки "Университет" до проспекта Ивана Яковлева 14-й троллейбус будет ходить по-старому. Далее троллейбус проследует по проспекту Мира, Эгерскому бульвару, улице Ленинского Комсомола до остановки "Маштехникум". Таким образом, он заменит 16-й маршрут, который планируют закрыть.

- По схожей схеме у нас действует и маршрут №1, соединяющий две части города. Он также беспересадочный, а потому пользуется наибольшей популярностью. Кроме того, это самый рентабельный из всех троллейбусных маршрутов. Так что изменения помогут жителям сэкономить деньги на проезд, - отметил сити-менеджер.

Общая протяженность маршрута №14 составит 35,7 километра.

Движение 9-го троллейбуса в свою очередь вернут на схему, которая действовала до мая прошлого года. Отныне он вновь будет уходить на улицу Гагарина, не заезжая на Красную площадь. По словам представителей троллейбусного управления Чебоксар, решение продиктовано тем, что из-за изменений было потеряно около 15 процентов пассажиров.

Вместе с тем, на обоих маршрутах будет увеличено количество подвижного состава. Таким образом, в час пик время ожидания троллейбуса не должно превысить пяти минут.

Как отметили чиновники, финансовая ситуация в троллейбусном управлении города продолжает оставаться сложной. Оптимизация маршрутов - одна из мер оздоровления предприятия. Чтобы нынешние изменения не нанесли ущерб интересам жителей Чебоксар, их направляли на экспертизу в профильный научный институт.