В Саратовской области набирает ход кампания по пересмотру сделок, связанных с продажей и предоставлением в аренду земли под застройку. По оценкам региональных властей, ущерб бюджету от ранее принятых решений исчисляется миллиардами рублей, несколько муниципальных чиновников уже попали под следствие.

Особняки в лесу

В субботу суд арестовал на два месяца депутата Энгельсского муниципального собрания, бывшего главу района Дмитрия Лобанова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере, а также в превышении полномочий. Как заявила в ходе заседания следователь по особо важным делам СУ СК по региону Ангелина Подпалова, по версии следствия, Лобанов вымогал у предпринимателя таунхаус стоимостью шесть миллионов рублей за разрешение на ввод в эксплуатацию десяти домов в поселке Прибрежный. Что касается других претензий к экс-главе, то, по данным источников в правоохранительных органах, они связаны с нарушениями в сфере землепользования.

За последние годы местные предприниматели неоднократно жаловались на вымогательства со стороны муниципальных чиновников при оформлении земли в аренду, однако самой скандальной стала ситуация со строительством коттеджей на территории лесопарка Тинь-зинь.

В 2011 году Энгельсское районное собрание изменило границы живописного городского леса на берегу Волги, в котором находится около 15 озер, переведя часть его территории (более 10 гектаров) в зону жилой застройки. В 2016 году на этих участках начались вырубка деревьев и возведение домов.

Тогда же жители Энгельса и соседнего Саратова стали писать многочисленные жалобы в правоохранительные органы и собирать в соцсетях подписи за сохранение лесопарка. Однако долгое время внятной реакции власти и правоохранителей добиться не удавалось. Например, областное министерство природных ресурсов и экологии на голубом глазу объявляло вырубки на Тинь-зине санитарными, якобы уничтожались только больные деревья.

Ситуация начала меняться только после смены руководителей ряда правоохранительных структур в регионе. В декабре прошлого года Саратовский областной суд по иску прокуратуры признал незаконными изменения, внесенные в генплан Энгельса и в правила землепользования и застройки, вынес решение о возвращении отчужденным территориям статуса городских лесов.

Вместе с Лобановым сотрудниками УФСБ по региону задержаны двое энгельсских предпринимателей, одному из которых для последующей перепродажи были переданы в аренду участки лесопарка. Коммерсанты подозреваются в совершение мошеннических действий. Четвертым задержанным стал бывший руководитель районного комитета по управлению имуществом Сергей Рясков. Прошлым летом под стражу угодил и другой сотрудник экс-мэра, бывший руководитель земельного комитета Сергей Демин.

Муниципальные власти отдали под застройку коттеджами лесопарк, пляж и школьные площадки

Новый глава Энгельсского района Александр Стрелюхин пообещал, что капитальное строительство в лесопарке больше вестись не будет, администрация предложила план развития рекреации. Этой зимой в лесу открылась новая лыжная трасса.

Кроме того, после смены руководства в Энгельсском районе создали рабочую группу по инвентаризации договоров аренды земельных участков.

- Рассмотрено порядка 70 процентов договоров аренды, заключенных за последние годы, расторгнуто 96 из них, в том числе в 46 случаях через суд. Основные причины связаны с тем, что участки предоставлялись землепользователям с нарушением законодательства либо не оплачивалась аренда. Среди этих участков есть и те, которые предоставлялись на территории лесопарка, - рассказала руководитель пресс-службы администрации Энгельсского района Алла Борисова.

Конец футболу

Уголовные дела в связи с нарушениями при выделении земельных участков в отношении энгельсских чиновников - не первые в регионе за последнее время. Год назад за махинации с муниципальной землей был задержан глава соседнего Марксовского района Олег Тополь. Кроме того, сейчас прокуратура в суде оспаривает правомерность выделения под застройку коттеджами земельного участка, на котором располагалось футбольное поле школы N 10 в Балакове. Земляк одного из руководителей района сначала за смешные деньги выкупил помещение дворницкой школы, а затем по заниженной цене без проведения торгов смог приобрести и все поле. Такую же участь, по-видимому, готовили и спортплощадкам школ N 4 и 6 в этом городе: чиновники уже изменили порядок разрешенного использования земли, но еще не успели продать участки.

Еще один суд по пляжу на берегу Волги, который власти отдали под застройку коттеджами, прокуратура Балакова уже выиграла, сделка купли-продажи признана незаконной, а построенный на нем дом - самовольной постройкой. Сейчас по материалам прокурорских проверок полицией расследуются уголовные дела.

По сходным схемам из муниципальной собственности выводилась земля и в других районах. В Вольске, например, в 2014 году участок был продан местному жителю якобы в связи с необходимостью эксплуатации строения площадью... 1,2 квадратного метра. При этом, поскольку земля выкупалась под "объект недвижимости", цену на нее установили всего в 15 процентов от кадастровой стоимости.

Ущерб на 4 миллиарда

На коллегии областной прокуратуры губернатор Валерий Радаев сообщил, что поддерживает инициативу этого ведомства - навести в регионе порядок в сфере земельных отношений. Глава региона сослался на данные, по которым только в Саратове ущерб муниципальному бюджету из-за раздачи земельных участков без проведения торгов мог составить 4 миллиарда рублей.

По решению нового городского руководства Саратова в ноябре здесь также была создана рабочая группа, которая занимается инвентаризацией и анализом сделок с муниципальным имуществом за последние десять лет.

По словам председателя городского комитета по управлению имуществом Елены Салеевой, за прошедшее время выявлено 213 земельных участков площадью 241 гектар, которые не используются или используются нецелевым образом.

- По нашим предположениям, можно вернуть муниципалитету 139 участков общей площадью 90 гектаров. По прочим участкам, где выявлена задолженность по арендной плате, направлены претензии, а также исковые заявления в суд, - заявила председатель комитета.

По мнению экспертов, на ситуацию в земельной сфере Саратова сейчас оказывает влияние большое число долгостроев с обманутыми дольщиками. Достройка проблемных домов по областному закону возможна за счет предоставления новым инвесторам других земельных участков под строительство, однако свободной земли в городе нет. Как уже рассказывала "Экономика Поволжья" в статье "Нарвались на нары" (номер от 15 августа 2017 года), летом правоохранители арестовали руководителей сразу пяти фирм-застройщиков, которые подозреваются в хищении средств граждан. Зачастую предприниматели использовали в своей деятельности принцип финансовых пирамид: собирали деньги с участников долевого строительства одного дома, чтобы достроить другой. При этом, уже имея на своем счету несколько долгостроев, они получали в муниципалитете новые разрешения на строительство. Сейчас наблюдатели не исключают, что в связи с делами против застройщиков к уголовной ответственности могут привлечь и саратовских чиновников, которые выдавали такие разрешения.

В то же время депутат городской думы Саратова Виктор Марков считает, что инвентаризация сделок в земельной сфере не должна превращаться в кампанию по лишению участков добросовестных землепользователей, которые вовремя платят арендную плату.

- Работа в сфере земельного контроля является обычной и рутинной, если происходит снижение арендной платы за землю, муниципалитет вынужден принимать соответствующие меры. Хорошо, что данные вопросы сейчас выведены в публичную плоскость, это всегда полезно. В то же время освоение городской земли зависит от ее инвестиционной привлекательности. Во многих случаях участки могут не осваиваться по экономическим причинам, поскольку земля сейчас не востребована, не ведется массового строительства, - говорит депутат.