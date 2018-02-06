Томича задержали за изготовление бомбы

Сотрудники управления ФСБ по Томской области изъяли у 41-летнего жителя Томска элементы самодельного взрывного устройства.

Горожанин был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По данным специалистов, обнаруженные у него предметы являются "пластичным взрывчатым веществом на основе гексогена с датчиком наклона". Для каких целей томич изготавливал бомбу, не сообщается. Однако довести до конца свой преступный умысел ему не удалось. Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили "РГ" в УФСБ России по Томской области.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются и другие эпизоды противоправной деятельности задержанного. Томичу грозит до шести лет лишения свободы.