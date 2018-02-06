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06.02.2018 12:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Барнауле один человек погиб при пожаре в "Доме афганцев"

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Фото: Сергей Зюзин/ РГ Фото: Сергей Зюзин/ РГ
Фото: Сергей Зюзин/ РГ

Сегодня в центре Барнаула произошел пожар в здании, где располагается Алтайский краевой Союз общественных организаций ветеранов боевых действий. В народе его называют "Дом афганцев". При тушении пожара на втором этаже был найден труп.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего пожара и личность погибшего, - сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Ольга Чеснокова.

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По официальным данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в половине седьмого утра. Загорелось одно из помещений на втором этаже. Пожар тушили несколько часов.

- Из-за пустотных перекрытий в здании огонь быстро распространился на второй этаж и чердачное перекрытие. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. На место происшествия пришлось стянуть значительные силы пожарных подразделений со всего города, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

К сгоревшему строению примыкает здание военно-исторического отдела государственного краеведческого музей.

По предварительной информации, экспонаты музея от огня не пострадали, однако многие помещения залиты водой.

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