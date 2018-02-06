Генпрокуратура нашла крупные нарушения в работе приставов Дагестана

Комиссия Генеральной прокуратуры РФ в ходе проверки выявила ряд серьезных нарушений в работе управления Федеральной службы судебных приставов по Дагестану.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, среди нарушений - возбуждение исполнительных производств с нарушением установленных законом сроков. При этом сами производства реализуются годами, а исчерпывающие меры к исполнению судебных актов не принимаются

К примеру, более двух месяцев на принудительном исполнении находилось более половины исполнительных производств о взыскании задолженности в сфере ТЭК и 80 процентов - по заработной плате.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, приставы принимают незаконные решения об окончании исполнительных производств. В результате бездействия должностных лиц в доход государства не перечисляются взысканные денежные средства, а злостные должники не привлекаются к административной ответственности.

В 2017 году приставы региона не возбудили ни одного административного дела о неисполнении законных требований по взысканию долгов в сфере оплаты труда, и завели лишь 92 таких дела в сфере ТЭК.

"В итоге из семи с половиной миллиардов рублей задолженности за энергоресурсы в рамках исполнительного производства взыскано лишь 978 миллионов. В сфере долгов по заработной плате погашено менее половины - 64 миллиона рублей из 156 миллионов", - информирует надзорное ведомство.

В итоге заместитель Генпрокурора РФ Иван Сыдорук поставил перед директором ФССП Дмитрием Аристовым вопрос о привлечении к ответственности руководителя и других должностных лиц дагестанского управления службы судебных приставов.