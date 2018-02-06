Новости

В Кремле прокомментировали задержания в Дагестане 13:07
Путин обсудил с Рухани итоги Конгресса в Сочи 13:05
Посольство России призвало воздержаться от поездок на Мальдивы 13:00
В Симферополе договорились о сносе торгового комплекса "Куб" 13:00
В Барнауле один человек погиб при пожаре в "Доме афганцев" 12:57
Минобороны попросило Турцию о содействии в получении обломков Су-25 12:55
Министра экономики Татарстана выдвинули на пост премьера Дагестана 12:55
Песков напомнил о праве РФ размещать любое вооружение на своей территории 12:52
МЭР предложил тотальную ревизию требований к бизнесу 12:47
Генпрокуратура нашла крупные нарушения в работе приставов Дагестана 12:46
Две модели Volkswagen подорожали в России 12:39
СП: Несырьевой экспорт вырос на 20 процентов в 2017 году 12:33
Японский фондовый индекс Nikkei рухнул вслед за Dow Jones 12:32
Глава СК: Администрации школ знали о готовящихся нападениях в январе 12:28
В Краснодаре виновник массового ДТП сбежал с места аварии 12:27
Названа дата основания колонии на Марсе 12:26
Украинские депутаты отказались отменять закон о реинтеграции Донбасса 12:25
В Петербурге из-за угрозы наводнения перекрыли улицу 12:21
За уборкой снега в Москве следят через камеры видеонаблюдения 12:10
ЦОДД: В Москве будут снимать ДТП с квадрокоптеров 12:09
Военные приступили к тренировкам парада 9 мая 12:09
СМИ: Снимать деньги с карт можно будет на кассах магазинов 12:08
В Ленобласти возбудили дело после ДТП с девятью погибшими 12:08
Приморские пограничники пресекли вывоз 4,5 тонны бивней мамонта 12:06
Видео: В Ярославле маршрутка протащила зажатую в дверях женщину 12:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" расскажут о создании интерактивного учебника военной истории
В "РГ" расскажут о создании интерактивного учебника военной истории
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
06.02.2018 12:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Генпрокуратура нашла крупные нарушения в работе приставов Дагестана

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Комиссия Генеральной прокуратуры РФ в ходе проверки выявила ряд серьезных нарушений в работе управления Федеральной службы судебных приставов по Дагестану.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, среди нарушений - возбуждение исполнительных производств с нарушением установленных законом сроков. При этом сами производства реализуются годами, а исчерпывающие меры к исполнению судебных актов не принимаются

Фото: Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС
СК предъявил обвинение в мошенничестве врио премьера Дагестана Гамидову

К примеру, более двух месяцев на принудительном исполнении находилось более половины исполнительных производств о взыскании задолженности в сфере ТЭК и 80 процентов - по заработной плате.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, приставы принимают незаконные решения об окончании исполнительных производств. В результате бездействия должностных лиц в доход государства не перечисляются взысканные денежные средства, а злостные должники не привлекаются к административной ответственности.

В 2017 году приставы региона не возбудили ни одного административного дела о неисполнении законных требований по взысканию долгов в сфере оплаты труда, и завели лишь 92 таких дела в сфере ТЭК.

"В итоге из семи с половиной миллиардов рублей задолженности за энергоресурсы в рамках исполнительного производства взыскано лишь 978 миллионов. В сфере долгов по заработной плате погашено менее половины - 64 миллиона рублей из 156 миллионов", - информирует надзорное ведомство.

В итоге заместитель Генпрокурора РФ Иван Сыдорук поставил перед директором ФССП Дмитрием Аристовым вопрос о привлечении к ответственности руководителя и других должностных лиц дагестанского управления службы судебных приставов.    

Главное сегодня

Глава СК: Администрации школ знали о готовящихся нападениях в январе
Биткоин подешевел из-за негативных биржевых новостей
Генпрокуратура нашла крупные нарушения в работе приставов Дагестана
Японский фондовый индекс Nikkei рухнул вслед за Dow Jones
СМИ: Снимать деньги с карт можно будет на кассах магазинов