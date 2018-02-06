На Ставрополье отец застрелил 13-летнего сына на охоте

В Шпаковском районе Ставропольского края мужчина случайно застрелил своего 13-летнего сына из охотничьего ружья. Трагедия произошла еще третьего февраля, но известно о ней стало только сегодня.

- По данным следствия, днем третьего февраля этого года подозреваемый совместно со своим 13-летним сыном находились на охоте вблизи поселка Цимлянского Шпаковского района. Мужчина, перезаряжая охотничье нарезное ружье, по неосторожности нажал на спусковой крючок, и оно выстрелило в сторону ребенка. От полученного ранения мальчик скончался на месте, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СУ СК России по Ставрополью.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Сейчас в рамках расследования проходят судебные экспертизы.