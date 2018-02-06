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06.02.2018 11:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Станет очень прозрачно

Жилищники не заинтересованы в том, чтобы город стал "умным"
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7488 (25)
Минстрой создал рабочую группу по проекту "Умный город" - в ее состав вошли представители общественных организаций, занимающихся вопросами ЖКХ и городской среды, а также разработчики и производители высокотехнологичной продукции. Предполагается, что эксперты сформируют единый комплексный подход к развитию городов нового типа, которых, согласно федеральной программе, к 2025 году в России должно быть уже 50. Один из них - Санкт-Петербург. Вот только, насколько "умным" он окажется, вопрос: во внедрении передовых технологий заинтересованы не все.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Управлять своим домом можно используя мобильные телефоны, через специальное прило$ение. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Управлять своим домом можно используя мобильные телефоны, через специальное прило$ение. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Что именно "умного" будет в Северной столице, точно сказать пока сложно - проектный офис уже создан, концепция тоже почти разработана, но городскими властями еще не утверждена. Ожидается, что это произойдет в конце февраля - начале марта этого года. Впрочем, одно утверждать можно смело: нововведения не в последнюю очередь будут касаться совершенствования жилищно-коммунального хозяйства, так как именно этой сфере в федеральной программе отводится особое место, а "достижение максимально возможного качества управления ресурсами" - одна из ее целей. Что же предполагается? Ну, например, переход к дистанционным приборам учета тепло-, энерго- и водных ресурсов, их мониторинг и распределение тоже будут производится удаленно. Другими словами, вся информация будет считываться и обрабатываться автоматически, а доступ к ней получат все собственники жилья. В части энергосбережения есть и такая мера, как контроль температуры в помещениях с помощью автоматизированной системы регулирования теплоснабжения. Слаженная работа всех подсистем должна позволить хозяину жилья экономить до 60 процентов оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Правда, то, что для самих петербуржцев - неоспоримое благо, для других участников коммунальной "цепочки" таковым вовсе не является.

Фото: depositphotos.com
Названы самые "умные" города России

- Сегодня собирать и анализировать информацию реально по всем параметрам. Это не только показатели счетчиков и сохранение тепла, но и состояние здания, вплоть до движения отдельных его конструкций. Другое дело, что такая "прозрачность" не всегда выгодна и управляющим компаниям, и ресусоснабжающим организациям, - отмечает директор Северо-Западного филиала ПАО "Ростелеком" Андрей Балаценко.

По его словам, система "умного города" превращает, например, привычные теплопотери дома в реальные убытки для поставщика ресурса, за которые с него еще и спросят. Что же касается управляющих компаний, то они тоже пока всячески пытаются от инициативы уклониться, поэтому примеров удачной ее реализации в городе единицы. В основном это элитные жилые комплексы. Если застройщик на это идет, то он понимает, что вся информация передается управляющей компании в режиме "онлайн" - она открыта, ее достоверность можно проверить. Но в действительности не всем застройщикам это интересно, так как часто они ставят на обслуживание дома свою управляющую компанию. И это уже не домыслы, а реальный факт, подтвержденный ФАС по Санкт-Петербургу, - конкурсы на обслуживание новых домов не проводятся, а тарифы в таких случаях, как правило, оказываются завышены.

Насколько и жильцы, и УК нуждаются в автоматизации процессов, показывает и исследование, проведенное одной из компаний по внедрению IT-технологий. Подавляющее число опрошенных указали, что готовы к тотальной информатизации при управлении домами, но больше всего им бы хотелось появления интернет-портала, где можно было бы ознакомиться с финансовой отчетностью компании. "Российским УК в своей массе невыгодно внедрять информационные технологии, так как они всегда дают возможность клиентам объективно оценивать дея-тельность обслуживающего предприятия. Если же УК внедряет IT, скорее всего, уровень и качество ее сервиса выше среднерыночных", - делают вывод авторы.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Но дело не только в любви УК к закрытости. Многие компании признаются, что пока просто не умеют и не готовы работать с "автоматикой".

- Несколько лет назад в одном из регионов появился полностью "умный" дом, но там власти сразу сказали - от него больше проблем, чем выгоды. До сих пор не удалось найти управляющую компанию, которая взяла бы его на обслуживание, так как здание полностью напичкано интеллектуальными разработками, а специалистов по обслуживанию таких систем нет, - сообщили "РГ" в одной из обслуживающих организаций Петербурга.

Отечественные разработчики высоких технологий коммунальщикам готовы помочь. Так, одна из компаний решила: раз уж мы собираем и храним информацию со счетчиков, почему бы нам самим не выставлять платежки? Услугу формирования начислений предлагают управляющим компаниям за определенную плату, им же останется только собрать с жильцов деньги. Пока по такой схеме, правда, живет лишь один проект в Нижнем Новгороде.

Фото: depositphotos.com
В России появятся "умные города"

Надо сказать, что национальные программы Smart City уже активно развиваются в некоторых государствах. Так, согласно программе Китая, запущенной в 2015 году, в стране до 2020 года должно появится 200 "умных городов". Тогда же аналогичная программа была открыта в Индии, где планируется оцифровать 100 городов до 2022 года. Австралия выделила 50 миллионов долларов региональным правительствам и НКО для разработки проектов в этой области. Мировой рынок "умных городов" в 2017 году оценивается в 424,7 миллиарда долларов, а к 2020 году ожидается, что его объем составит 1,565 триллиона долларов.

Тем временем

Пока власти думают над улучшением сферы ЖКХ, горожане начинают действовать: в прошлом году в России появился рынок онлайн-собраний собственников. Жителям дома достаточно один раз собраться "вживую", чтобы принять решение о переходе на такую схему, и все последующие голосования проходят в Сети. Абонентская плата для небольшого дома (до 100 квартир) составляет в среднем около двух тысяч рублей в год. Зато правильно подготовят все документы и оформят результаты собрания. Спрос есть: каждые три месяца число подключенных к онлайн-голосованию домов увеличивается в полтора раза, сообщают в одной из компаний, предоставляющих такие услуги.

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