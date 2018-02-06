Петербург переживает IT-бум. Молодые и дерзкие программисты создали сотни фирм для реализации проектов в области блокчейна. Они уверены - за этой технологией будущее. Правда, до реальных дел еще далеко - начинающие предприниматели массово занимаются поисками инвесторов. Причем, не абы каких - для того, чтобы стартапы вышли на проектную мощность, им нужны десятки миллионов рублей.

Проекты в области блокчейн часто сравнивают с золотодобычей. Дело даже не в трудоемкости процесса и не в том, что результат в виде сверхприбылей совсем не гарантирован. Например, при производстве криптовалют вокруг майнеров-старателей формируется целая прослойка из продавцов средств производства, сервисных услуг.

Сейчас эксперименты с блокчейн-технологиями проводят банки, интересуются этой методикой в министерствах, на крупных предприятиях. Но здесь работы выполняют собственные команды программистов и аналитиков.

В массовом сегменте ситуация следующая: блокчейном интересуются многие, но реального внедрения не происходит. Предложения в сфере блокчейна значительно опережают спрос, причем, зачастую технологию распределения данных предлагают даже в тех областях, где ее применение выглядит сомнительным.

- Нельзя считать блокчейн панацеей, нельзя утверждать, что после появления этой технологии все станет по-другому, и уж тем более не надо ставить крест на централизованной системе управления, - говорит председатель совета АНО "Рейтинговое агентство оценки проектов цифровой экономики" Сергей Безделов. - В каждой отрасли, в каждом проекте нужно вначале задать вопрос: а нужен ли здесь блокчейн, и только тогда задумываться о применении этой технологии. Кроме того, нельзя дистанцироваться от человеческого фактора. С ним не может справиться ни один компьютер.

Эксперт приводит пример. Сферу блокчейна предлагают активно применять в ЖКХ. Например, такую технологию можно использовать, чтобы не пускать в подземный паркинг неплательщиков.Но зачем изобретать велосипед и тратить миллионы на разработку и внедрение, если можно просто отключать неплательщикам пульты от паркинга.

К проектам в ICO эксперты все чаще относятся с осторожностью. Их опасения вполне понятны, ведь, по данным Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), лишь три процента от всех проектов в ICO реализуются в изначально заявленном виде. 67 процентов предпринимателей так и не набирают необходимого количества инвестиций и не запускают свои проекты вообще, еще четверть стартапов разваливается еще до запуска проекта в ICO из-за внутренних противоречий. А 5 процентов предпринимателей собирают нужную сумму и по разным причинам замораживают свой проект.

Такая неприглядная картина, по данным РАКИБ, объясняется тем, что предприниматели не уделяют должного внимания менеджменту и аналитике, они сосредотачиваются на разработке и оформлении самой идеи и находятся в полной уверенности, что при должном финансировании весь процесс будет налажен.

Михаил Горемыкин, тренер по развитию малого и среднего бизнеса МОО "РОСТ", полагает, что проблема - в переизбытке стартапов, которые предоставляют площадки и платформы, но не реагируют на вызовы. А их в отрасли очень много.

Отношение к криптобизнесу пока построено по принципу "верю - не верю". Колебания курса биткоина привели к тому, что люди, желающие просто купить криптовалюту, стали осторожнее. Заняли выжидательную позицию и инвесторы, которым интересны проекты в ICO. Они не готовы вкладывать деньги просто потому, что это модно, им нужны гарантии. И позиция стартапов, когда проект ограничивается ярким дизайном сайта и безграничными обещаниями, отпугивает их не только от конкретной идеи, но и от цифровых технологий в целом.

В РАКИБ считают, что ситуация может улучшиться с изменениями в законодательство. Ассоциация выступила с инициативой дополнить федеральный закон "О малом и среднем предпринимательстве" положениями о регулировании краудфандинга в ICO. Одна из основных идей проекта: если предприниматель продает токены, чтобы собрать денег на проект, это не благотворительность, не пожертвование - покупатели электронных монет имеют право на долю в прибыли. Пока законопроект только обсуждается в профессиональной среде, но тренд очевиден - период мечтаний о мире, где все по-строено на блокчейне, уходит в прошлое. Ему уступает время холодного расчета и повышенного внимания к обязательствам в ICO, а значит, шансы на реализацию своих проектов получат лишь те компании, кто сможет дать инвесторам максимальные гарантии при минимальных вложениях.