Качество реставрационных работ в Петербурге в последнее время становится все хуже, отмечают градозащитники. Часто дорогостоящие значимые реставрации сопровождают скандалы, которые, однако, ничем не заканчиваются. Кто виноват в порче культурного наследия и почему так редко кто-то несет за это ответ-ственность, разбиралась корреспондент "РГ".

- Количество отреставрированных памятников регионального и федерального значения, попавших в поле зрения общественности и получивших негативную оценку, действительно настораживает, - подчеркнул зампредседателя петербургского отделения ВООПиК Александр Кононов, - можно сказать, что система реставрационного контроля и оценки в городе однозначно хромает, и уже давно.

В конце прошлого года горожане обратили внимание, что после возвращения с реставрации детали декора знаменитого "Трехмостья", или трехколенного моста, стали выглядеть по-другому, в реставрации нашли множество ошибок и нарушений. То же самое обнаружили и приглядевшись к свежей реставрации нескольких секций ограды Михайловского сада. Однако вряд ли работу будут переделывать.

Как пояснил Кононов, главная ответственность в городе за сохранение и реставрацию культурного наследия лежит на госзаказчике - комитете по охране памятников, который оценивает и принимает работу подрядчиков. Если выполнение работ не устраивает, комитет имеет право просто не принять эту работу, и тогда исполнителю придется переделывать ее за свой счет - это и есть главное наказание. Уголовная ответственность ждет только за порчу и уничтожение культурного наследия, однако это еще надо доказать. После приемки объекта изменить что-либо уже сложнее.

Кононов отметил, что на все реставрационные работы в рамках госконтракта есть гарантийный срок, на протяжении которого, если что-то случится или обнаружится какой-то брак, исполнитель работ обязан будет все исправить за свой счет. И следить за этим должен Смольный. Однако о случаях возможной переделки и об отказах принимать реставрацию почти ничего не известно - их просто не афишируют.

Примеры плохой работы, на которую чиновники закрывали глаза, можно по пальцам перечесть. Так, по сообщениям градозащитников группы "Эра", летом прошлого года комиссия минкультуры РФ обнаружила многочисленные нарушения в работе КГИОП и предъявила претензии к реставрации культурных объектов федерального значения, в том числе усадьбы Александрино, Иоанновского моста, Чесменского дворца и Никольского рынка.

По словам художника по металлу Кузьмы Одинцова, осматривавшего Иоанновский мост в составе независимой комиссии, неаккуратность, "хамское" отношение к культурному объекту и неисполнение КГИОП своих обязанностей привели к плачевному результату, местами была даже нарушена высотность моста. По его словам, практика лицензирования реставраторов как попытка контроля давно дискредитирована. Так же давно устарел табель реставрационных категорий специалистов, хотя сегодня при любой обнаруженной проблеме сразу начинаются громкие "выяснения отношений" - какая у кого была категория.

Тогда федеральные чиновники вынесли предписание устранить все нарушения. Итоги первой проверки КГИОП оспорил в суде, но по накопившимся многочисленным жалобам от горожан провели вторую проверку с тем же результатом. Однако этот случай скорее исключение из правил, ведь не каждый объект приезжают проверять федеральные власти.

"РГ" обратилась за комментарием в комитет по охране памятников, чтобы понять, кто и по какой схеме несет ответственность за халатное исполнение реставрационных работ, однако в установленный законом срок ответа от чиновников мы так и не получили.

Председатель совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга Нина Шангина пояснила: парадокс в том, что для привлечения к ответственности за некачественную реставрацию ее надо оценить, а критериев такой оценки до сих пор не существует.

- Претензии к качеству реставрации может предъявить только заказчик, - пояснила она. - По закону для каждого объекта культурного наследия должна быть разработана методика - историческая справка, рекомендации по материалам, технологиям. По окончании работ, строго в соответствии с методикой, представители заказчика могут принять или не принять конечный результат реставрации.

По ее словам, все претензии, которые может высказать сторонний участник этого регламентированного процесса, носят исключительно субъективный характер.

- Суждение "понравилось - не понравилось" в реставрации недопустимо, - уверена эксперт. - В последнее время участились резкие высказывания о качестве той или иной реставрации "экспертов". К сожалению, стало модно упрекать современных реставраторов, не имея никакого представления о профессии. А тем временем реставраторы не могут без согласования сделать шаг в сторону, так как это нарушение закона.

Что касается оценки реставрации, то Союз реставраторов Санкт-Петербурга не раз пытался инициировать разработку нормативов оценки реставрационных работ.

- Приятно, что граждане так активны, но реставратор и так несет ответственность за свою работу, - подытожила она. - Сейчас ужесточились требования к выбору подрядчика, используются механизмы защиты интересов заказчика.

Кстати

Театральный, Мало-Конюшенный и Пантелеймоновский мосты отреставрировали совсем недавно. Градозащитник Александр Брюллов разместил в Сети фотографии всех изъянов реставрации крупным планом. На Театральном мосту центральный торшер с фонарем установлен под наклоном. Лапка-ножка торшера на шпильке установлена с зазором в 30 миллиметров, то есть она как бы висит в воздухе, а не опирается на постамент. Есть претензии к качеству покраски чугунных деталей и к позолоте. На Мало-Конюшенном мосту даже неспециалист может увидеть зазор между стеклянным плафоном и чашей-основанием фонаря, то есть светильник не защищен от непогоды. Также эксперт заметил щели между элементами тетивы чугунного ограждения, какие-то элементы смонтированы неверно, есть неисправленный брак чугунного литья, видна некачественная по-краска и грунтовка. Есть даже большие сколы на граните в том месте, где крепили ножку торшера, и лопнувшие декоративные детали.

По данным городского общественного портала "Градозащитный Петербург", нарушения также допустили при реставрации кованой ограды Михайловского сада. Отреставрированные звенья поставили на гранитный цоколь, нарушив весь авторский замысел. К ковке деталей претензий нет, но вся работа по воссозданию элементов была уничтожена очень плохой сборкой и подгонкой. Болтовые соединения уничтожены - звенья приварили к закладным деталям столбов, как гаражные ворота.