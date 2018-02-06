В Архангельске мужчину убили через дверной глазок

В Архангельске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины, произошедшее в одном из многоквартирных домов. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ, пьяный инструктор по стендовой стрельбе застрелил брата своей сожительницы через дверной глазок. После чего, оказав сопротивление при задержании, сам был застрелен сотрудникам полиции.

Трагедия развернулась в коридоре жилого дома на проспекте Обводный канал в городе Архангельске. Позвонившие в полицию жильцы рассказали, что нашли на лестничной клетке тело 26-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Приехав на место, выяснилось, что убийство совершил сожитель сестры погибшего.

- По предварительной версии, брат с сестрой вышли в коридор после ссоры в квартире с сожителем женщины. Мужчины совместно выпивали алкоголь, женщина сказала, что ей не нравится поведение своего гражданского мужа и брат решил ее поддержать, - пояснила помощник руководителя по связям со СМИ СУ СКР по Архангельской области и НАО Светлана Тарнаева.

У 40-летнего инструктора дом хранилось гладкоствольное ружье. После того, как брат с сестрой вышли, он приставил ствол к дверному глазку и выстрелил. Пуля попала брату в голову, он погиб месте.

- Убийца все это время оставался в квартире. Приехавшие на место сотрудники полиции и специального отряда быстрого реагирования Росгвардии некоторое время уговаривали его выйти, но он забаррикадировался, - говорит Светлана Тарнаева. - Тогда они вскрыли дверь и прорвались внутрь. Мужчина оказал сопротивление, в руках у него было ружье. Поэтому правоохранители стреляли на поражение.

Инструктор скончался. Возбуждено уголовное дело. Также будет установлена правомерность действий сотрудников полиции и Росгвардии.