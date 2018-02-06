В Ленобласти шесть человек погибли в ДТП с автобусом с грузовиком

В Ленинградской области выясняются обстоятельства автокатастрофы, при которой погибли шесть человек. Все они ехали в микроавтобусе.

Как сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, трагедия произошла на 423-м километре автодороги Тихвин - Новая Ладога.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford Transit выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Iveco.

В результате пять пассажиров микроавтобуса и водитель погибли.

Сейчас на месте работают сотрудники регионального ГИБДД. Они выясняют, что стало причиной выезда на встречную полосу.