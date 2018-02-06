В Ленобласти до девяти выросло число жертв ДТП с автобусом и фурой

В Ленобласти еще три человека скончались после столкновения микроавтобуса с грузовиком. В УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что сейчас погибшими в автокатастрофе считаются девять человек.

Напомним, авария произошла в 6.20 на 423-м километре автодороги Тихвин - Новая Ладога. По предварительным данным, микроавтобус Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Iveco.

Изначально в УГИБДД говорили о шести погибших - водителе автобуса и пятерых пассажирах. По уточненным данным, погибли восемь пассажиров и водитель. Мужчина, находившийся за рулем фуры, получил травмы.