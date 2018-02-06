Власти Мурманска нашли способ улучшить снабжение жителей города свежей рыбой по доступной цене. Для этого предполагается создать муниципальную программу "Мурманская рыба", в рамках которой будет организована торговля рыбопродукцией с минимальной наценкой или значительной скидкой. Рыбопромысловые компании заявили о своей готовности участвовать в этом проекте.

Ситуация со снабжением мурманчан рыбой выглядит парадоксальной: большинство жителей "рыбной столицы" Северо-Запада вынуждены обходиться без этого продукта или покупать его лишь изредка, довольствуясь вместо свежей трески курицей или свининой. "РГ" уже сообщала о том, что цены на рыбопродукцию в супермаркетах Мурманска остаются неадекватными. Наценка, с которой торговые сети реализуют этот продукт, нередко составляет 100 процентов и более. Еще одна проблема в том, что свежеохлажденная рыба, которая пользуется наибольшим спросом и обычно весьма доступна по цене, появляется на прилавках магазинов не так часто, как хотелось бы покупателям.

Ранее в Мурманске действовала муниципальная программа "Дешевая рыба". В 1996 году ее инициировал первый мэр Мурманска Олег Найденов, и действовала она 15 лет. Благодаря этой программе льготники могли приобретать рыбу по сниженным ценам. Например, в июле-августе 2011 года мойва по этой программе стоила 31 рубль за килограмм, путассу - 42, сельдь - 48, скумбрия - 110 рублей за килограмм. Отпускную цену промысловики согласовывали с властями. Розничная цена обычно формировалась так: к отпускной цене рыбодобывающего предприятия прибавлялись 7 процентов за услуги холодильника, 4 процента налога с продаж и 10-процентная торговая наценка. Купить рыбу по льготной цене можно было в семи городских магазинах, предъявив талон. Но поставки рыбопродукции по этой программе были нерегулярными. Кроме того, участвующие в ней рыбаки высказывали недовольство тем, что не получали практически никаких льгот и преференций. Они имели право лишь на снижение на 30 процентов один раз в год портовых сборов, платежей и тарифов, безвозмездное предоставление тальманских услуг и бесплатную погрузку рыбы, поставляемой по программе. Как предполагал Александр Серяков, который в то время был заместителем мэра Мурманска, именно это и сдерживало подписание конкретных графиков по-ставок с конкретными ценами и объемами. А в 2011 году программа была закрыта.

Предполагается, что "Мурманская рыба" станет преемницей "Дешевой рыбы". Недавно этот вопрос обсуждался на очередном заседании правления Союза рыбопромышленников Севера. В нем принял участие мэр Мурманска Дмитрий Филиппов, который заручился принципиальным согласием рыбопромышленников на участие в программе. Теперь предстоит утрясти организационные вопросы. Начать решено с того, что возможность покупать рыбу по сниженной цене будет предоставлена обладателям "Городской карты поддержки", которая позволяет им приобретать со скидкой продукты питания, лекарственные средства, предметы медицинского назначения, оплачивать бытовые услуги.

Жители Мурманска не раз высказывали пожелание создать в городе рыбный рынок по примеру норвежского Бергена, чтобы рыбаки могли продавать свой товар без посредников, избегая лишних "накруток". Но эта перспектива остается туманной. По словам Дмитрия Филиппова, город готов поддержать этот проект, выделить земельный участок, предоставить преференции по налогам и арендной плате за землю. Но необходимо разработать его проект, а главное - найти инвестора, который вложится в строительство рыбного рынка.

- Предприятиям рыбной отрасли, которые будут участвовать в программе "Мурманская рыба", мы готовы оказать всяческую поддержку, освободим от дополнительных издержек, - отметил глава Мурманска. - Главное - продукция должна быть на прилавках постоянно и круглогодично. Мы также собираем информацию о предприятиях розничной торговли и понимаем, что сегодня объем продаж рыбопродукции не очень большой. Сейчас это связано с ценой. По какой цене будет продаваться рыба в рамках программы и каков будет ее ассортимент, пока сказать сложно - расчеты еще предстоит провести. Но ясно, что это надо делать.

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев отметил, что члены Союза готовы участвовать в программах социальной поддержки северян.

- Мы такие же мурманчане, как и другие, и мы точно так же возмущены, что на прилавках зачастую приходится видеть вместо нашей качественной продукции рыбу из Китая и Вьетнама, которая гораздо хуже по качеству, - подчеркнул он. - Но всегда оставалась проблемой организационная сторона ее поставки. Наша задача - выловить рыбу и доставить ее в Мурманск. Ее перевозкой и распределением по магазинам занималась администрация города. Если город готов взять на себя организационные вопросы и договариваться с торговыми сетями, то мы программу поддержим.

Впрочем, дешевую рыбу мурманчане получат уже в самые ближайшие недели. Речь идет о мойве, промысел которой был возобновлен в 2018 году после двухлетнего моратория. Предполагается, что поставки мойвы станут важной частью программы "Мурманская рыба". Российская квота на мойву составляет 82 тысячи тонн.

- Думаю, что мойвенная путина пройдет удачно, - уверен Владимир Григорьев, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера. - Качество рыбы очень хорошее, по размеру она крупнее, чем за последние годы ее промысла. Что касается объема ее поставок -его будет достаточно, чтобы и мурманчан накормить, и вывезти "народную рыбу" в другие регионы России. Такой квоты вполне хватит, чтобы торговать мойвой до осени.

Кстати

Потребление рыбы в России, несмотря на рост уловов, резко падает. Как сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, в 2017 году рыбаки вплотную подобрались к общему вылову водных биоресурсов в 5 миллионов тонн, побив 20-летний прошлогодний рекорд в 4,8 миллиона тонн. Но за последние два года потребление рыбы жителями России упало почти в два раза - до 12 килограммов в среднем на человека в год, хотя минздрав рекомендует для здорового питания 20-22 килограммов рыбы, отметил отраслевой аналитик Александр Савельев в одном из интервью. Более того, рыба стала дороже, ценник за пару лет вырос в 2-4, а по некоторым видам - в 10 раз. Уже несколько лет большая часть добытой рыбы отправляется на экспорт, который растет бурными темпами.