В Петербурге из-за угрозы наводнения перекрыли улицу

В Колпинском районе Петербурга из-за подъема воды в Неве перекрыли одну из улиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на районную администрацию.

Перекрытой оказалась Загородная улица в городе Колпино. Это связано с тем, что из-за ледяных заторов вода в Неве поднялась до 426 сантиметров, в то время как критическая отметка составляет 420 сантиметров.

В администрации не исключают возможность подтопления поселка Усть-Ижора в Колпинском районе города, однако никаких тревожных сообщений от местных жителей пока не поступало.

Районное руководство подчеркивает, что готово к организации эвакуации людей, если возникнет такая необходимость.