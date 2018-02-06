Энергетики восстановили подачу электричества в Волгоградской области

Ремонтные бригады восстановили электроснабжение потребителей Волгоградской области, нарушенное из-за непогоды, сообщает пресс-служба МРСК Юга.

Проблемы со светом стали возникать 5 февраля. Порывы ветра до 20 метров в секунду и сильный мокрый снег привели к массовым отключениям в сети. Основной удар стихии пришелся на Палласовский и Старополтавский районы.

Социально значимые объекты на время поиска и устранения повреждений были обеспечены энергией от резервных источников. В аварийно-восстановительных работах задействовали 67 человек и 24 единицы спецтехники. К местам проведения ремонта привозили световые вышки, для бригад организовали горячее питание.

Работы по отдельным заявкам продолжатся 6 февраля. Энергетики продолжают мониторинг метеоусловий.