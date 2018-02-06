Новые электростанции Крыма получили официальные названия

Новости

В Кремле прокомментировали задержания в Дагестане 13:07
Путин обсудил с Рухани итоги Конгресса в Сочи 13:05
Посольство России призвало воздержаться от поездок на Мальдивы 13:00
В Симферополе договорились о сносе торгового комплекса "Куб" 13:00
В Барнауле один человек погиб при пожаре в "Доме афганцев" 12:57
Минобороны попросило Турцию о содействии в получении обломков Су-25 12:55
Министра экономики Татарстана выдвинули на пост премьера Дагестана 12:55
Песков напомнил о праве РФ размещать любое вооружение на своей территории 12:52
МЭР предложил тотальную ревизию требований к бизнесу 12:47
Генпрокуратура нашла крупные нарушения в работе приставов Дагестана 12:46
Две модели Volkswagen подорожали в России 12:39
СП: Несырьевой экспорт вырос на 20 процентов в 2017 году 12:33
Японский фондовый индекс Nikkei рухнул вслед за Dow Jones 12:32
Глава СК: Администрации школ знали о готовящихся нападениях в январе 12:28
В Краснодаре виновник массового ДТП сбежал с места аварии 12:27
Названа дата основания колонии на Марсе 12:26
Украинские депутаты отказались отменять закон о реинтеграции Донбасса 12:25
В Петербурге из-за угрозы наводнения перекрыли улицу 12:21
За уборкой снега в Москве следят через камеры видеонаблюдения 12:10
ЦОДД: В Москве будут снимать ДТП с квадрокоптеров 12:09
Военные приступили к тренировкам парада 9 мая 12:09
СМИ: Снимать деньги с карт можно будет на кассах магазинов 12:08
В Ленобласти возбудили дело после ДТП с девятью погибшими 12:08
Приморские пограничники пресекли вывоз 4,5 тонны бивней мамонта 12:06
Видео: В Ярославле маршрутка протащила зажатую в дверях женщину 12:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" расскажут о создании интерактивного учебника военной истории
В "РГ" расскажут о создании интерактивного учебника военной истории
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
06.02.2018 12:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новые электростанции Крыма получили официальные названия

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Строящиеся в Симферополе и Севастополе теплоэлектростанции получили официальные диспетчерские названия - Таврическая и Балаклавская ТЭС соответственно. Об этом проинформировала пресс-служба министерства энергетики РФ.

Сейчас на строительных площадках задействованы в общей сложности порядка 2800 человек и около 150 единиц техники. И на стадии ввода подготовки станций к вводу в эксплуатацию объектам присвоены диспетчерские наименования.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Началось подключение Симферопольской ТЭС к энергосистеме Крыма

Таврическая ТЭС уже подсоединена к газотранспортной системе Крыма, а оборудование объектов газового хозяйства находится в режиме пусконаладки. Открытое распределительное устройство ТЭС поставлено под напряжение, а новые линии электропередачи после строительства заходов на Таврическую ТЭС включены в транзит.

Основные строительно-монтажные работы завершены и на Балаклавской ТЭС: объект готов на 98 процентов. Продолжается строительство высоковольтной линии 330 киловольт Западно-Крымская - Севастополь общей протяженностью 92 километра с установкой 373 опор. Трасса проходит по территориям Севастополя, Бахчисарайского и Сакского районов.

Ввод в эксплуатацию объектов первой очереди двух ТЭС добавит в Крымскую энергосистему 470 мегаватт, а второй очереди - 940 мегаватт. Ввод в эксплуатацию двух новых ТЭС запланирован на 2018 год. В мае по плану состоится пуск первых очередей, а в июне - вторых.

Главное сегодня

Глава СК: Администрации школ знали о готовящихся нападениях в январе
Биткоин подешевел из-за негативных биржевых новостей
Генпрокуратура нашла крупные нарушения в работе приставов Дагестана
Японский фондовый индекс Nikkei рухнул вслед за Dow Jones
СМИ: Снимать деньги с карт можно будет на кассах магазинов