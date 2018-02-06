Новые электростанции Крыма получили официальные названия

Строящиеся в Симферополе и Севастополе теплоэлектростанции получили официальные диспетчерские названия - Таврическая и Балаклавская ТЭС соответственно. Об этом проинформировала пресс-служба министерства энергетики РФ.

Сейчас на строительных площадках задействованы в общей сложности порядка 2800 человек и около 150 единиц техники. И на стадии ввода подготовки станций к вводу в эксплуатацию объектам присвоены диспетчерские наименования.

Таврическая ТЭС уже подсоединена к газотранспортной системе Крыма, а оборудование объектов газового хозяйства находится в режиме пусконаладки. Открытое распределительное устройство ТЭС поставлено под напряжение, а новые линии электропередачи после строительства заходов на Таврическую ТЭС включены в транзит.

Основные строительно-монтажные работы завершены и на Балаклавской ТЭС: объект готов на 98 процентов. Продолжается строительство высоковольтной линии 330 киловольт Западно-Крымская - Севастополь общей протяженностью 92 километра с установкой 373 опор. Трасса проходит по территориям Севастополя, Бахчисарайского и Сакского районов.

Ввод в эксплуатацию объектов первой очереди двух ТЭС добавит в Крымскую энергосистему 470 мегаватт, а второй очереди - 940 мегаватт. Ввод в эксплуатацию двух новых ТЭС запланирован на 2018 год. В мае по плану состоится пуск первых очередей, а в июне - вторых.