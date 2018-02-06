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06.02.2018 12:51
Проект: В регионах

Посол: Турция заинтересована в развитии отношений с Доном

Текст: Сергей Терентьев
Ростовская область и Турция будут укреплять сотрудничество в сфере экономики и образования. Как сообщил полномочным Посол республики в России Хюсейин Дириоз, его страна надеется в ближайшее время удвоить товарооборот с донским регионом. Об этом он рассказал на встрече с губернатором Василием Голубевым.
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области

В основном, речь идет о сотрудничестве в области агропромышленного комплекса и экспорта сельхозпродукции. Так, по словам Дириоза, турецкие инвесторы хотели бы построить на Юге России несколько крупных центров по хранению и перевалке зерновых.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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- Дон обладает мощным производственным и аграрным комплексом, и мы активно работаем, чтобы убедить партнеров инвестировать в Ростовскую область, - сказал, в свою очередь, губернатор.

По данным правительства области, за 11 месяцев 2017 года внешнеторговый оборот региона с Турцией превысил 1,17 миллиарда долларов США. Это самый большой показатель среди зарубежных стран. При этом, как говорят эксперты, у этого партнерства остается огромный потенциал, ведь большую часть зерна турецкие переработчики получают именно из портов Ростовской области.

- Турецкие компании ищут пути консолидации и сближения с донским бизнесом, - говорит советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области по вопросам АПК Юрий Корнюш. - Например, звучат предложения о том, чтобы наши аграрии продавали зерно турецким компаниям напрямую, минуя посредников. Кроме того, планируется построить на берегу Дона несколько мукомольных предприятий. Таким образом, турецкий бизнес мог бы отгружать в порты не зерно, а уже готовый продукт. Для них это серьезное снижение логистических расходов. Кроме того, на первоначальном этапе они могут получить серьезные налоговые преференции. А для Ростовской области это дополнительные налоги и занятость людей в высокотехнологичной сфере.

На встрече губернатор также дал поручение правительству области принять деловую миссию из Турции, организовать в Ростове-на-Дону встречу с местным бизнесом и показать перспективные для взаимного сотрудничества территории. Кроме бизнесменов, в Ростовскую область прилетят представители образования и науки. Они намерены налаживать связи с донскими вузами, прежде всего, с ЮФУ и ДГТУ.

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