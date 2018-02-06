За минувший год только в Республике Крым производство аквакультуры увеличилось практически в два раза, с 800 до 1799 тонн. Все новые инвесторы обращаются в правительство с заявками на открытие рыбоводческих предприятий, а уже действующие цеха расширяют производство.

В Инкермане предприятие, которое раньше специализировалось на вылове и глубокой заморозке морской рыбы на траулерах "Багерово" и "Благоево", решило заняться разведением ценных сортов осетровых: севрюги, стерляди, русского осетра и шипа. В цехе установлено 10 бассейнов емкостью по четыре тысячи литров. В них около 3,5 тысячи особей рыбы, рассортированной по возрасту и размеру. Мальков для цеха закупали в Краснодарском крае, а сегодня самые крупные особи - годовалая стерлядь - достигают 50 сантиметров в длину и весят более килограмма.

- Вода в бассейнах все время обновляется, фильтруется и насыщается воздухом с помощью компрессора, - рассказывает заместитель директора предприятия Александр Витрищак. - Мы используем уже апробированную в других хозяйствах установку замкнутого водоснабжения (УЗВ), которая позволяет применять воду многократно после ее очистки и фильтрации. В цехе созданы комфортные условия для проживания и роста рыбы, поддерживается оптимальная температура, 19 - 20 градусов. В рационе - специальный гранулированный корм и измельченная черноморская килька. Обслуживают цех всего два человека.

Рядом с цехом под открытым небом - еще один бассейн для выращивания карпа. Он находится буквально в нескольких метрах от небольшого озера, куда потом выпустят рыбу для нагула веса.

- Карп, конечно, менее прихотливая рыба, - пояснил рыбовод Мидат Мемедов. - 80 килограммов мальков обычного и зеркального карпа мы совсем недавно завезли из Ростовской области. Они хорошо прижились, быстро набирают вес благодаря сбалансированному и регулярному кормлению специальным комбикормом и сегодня уже достигли веса 100 граммов и более. Для них не требуется подогревать воду. А чтобы обезопасить рыбу от бакланов и чаек, укрываем бассейн сетью.

Открытие этого цеха стало возможным благодаря субсидии из бюджета Севастополя: 500 тысяч рублей пошли на возмещение части затрат на развитие аквакультуры. На эти деньги закуплены мальки и необходимое оборудование для товарного рыбоводства, в частности, бассейны.

Всего же в 2017 году на развитие рыбопереработки и рыбодобычи из городского бюджета выделено более 29 миллионов рублей, аквакультуры - еще 900 тысяч.

- Развитие рыболовства, переработки, добычи и марикультуры - одно из приоритетных направлений стратегии развития Севастополя до 2030 года, - сообщила начальник управления отраслевого развития сельского хозяйства правительства Севастополя Наталья Гончарук. - Это поможет обеспечить севастопольские рынки и сети общественного питания высококачественной местной продукцией. К тому же она будет существенно дешевле импортной.

Для расширения производства предприятие начало самостоятельно изготавливать бассейны из пластика. И хоть пока прибыль получить не удается, рыбоводы планируют выйти на рынок в течение ближайших лет.

- Если новое для нас дело будет развиваться успешно, цех расширим, смонтируем дополнительные емкости, закупим новые партии малька, новые виды рыбы, - говорит Александр Витрищак. - А в перспективе можно не только получать икру осетровых, но и самим разводить малька.

Еще одно крупное рыбоводческое предприятие успешно работает в селе Терновка, неподалеку от Севастополя. В 2014 году предприниматель Михаил Бушмакин начал строить здесь полноценную осетровую ферму. Тогда - первую на уже российском полуострове. Большое помещение, которое раньше использовалось для нужд животноводства, модернизировали в завод с современным оборудованием. Сейчас на ферме создан полноценный цикл - от выращивания икры до производства десятков тонн рыбы ежегодно. Мощности фермы включают УЗВ из 40 бассейнов-инкубаторов. Сегодня эта ферма обеспечивает осетриной весь полуостров.

А вот в Красноперекопске индивидуальный предприниматель Владимир Заболотный занимается производством только икры осетровых, в частности, ленского осетра, стерляди, белуги, шипа, бестера (гибрида белуги и стерляди). Сегодня у Заболотного самодостаточное маточное стадо, которое обитает на тысяче квадратных метров.

Всего на полуострове активно работает около 30 рыбоводческих хозяйств, 60 процентов продукции которых составляют карп, толстолобик и белый амур. Как ни странно, инвесторы начали проявлять особый интерес к аквакультуре после возвращения Крыма в состав России, когда Украина перекрыла Северо-Крымский канал. Но это не стало непреодолимым препятствием. Многим хозяйствам, правда, пришлось перейти на подземные источники наполнения прудов. Другие - аккумулируют и перекачивают в арендованные водоемы талые воды или атмосферные осадки из небольших речушек и ручьев.

Вскоре же на крымский рынок могут прийти и китайские инвесторы. Недавно о переговорах на эту тему с деловыми кругами Поднебесной сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Китайцы планируют создать на территории полуострова центр аквакультуры и заняться производством морепродуктов в промышленных масштабах.

- Китайская компания уже зарегистрирована в Крыму, - рассказал Аксенов. - Проведенный в Китае анализ пробы воды, взятой из акватории Азово-Черноморского бассейна, подтвердил, что эта вода не просто пригодна, а идеально подходит. Профильная компания работает на территории нашей республики и уже оформила все необходимые разрешительные документы, успешно освоила процесс вылова и переработки водных биоресурсов, которые могут быть использованы в качестве корма для креветок. Кроме того, она имеет в собственности две производственные базы для переработки и складирования таких кормов в Сакском и Красноперекопском районах.

- Большие надежды связываем с осетровым, креветочным, форелевым и мидийно-устричным производством, - говорит начальник департамента по рыболовству министерства сельского хозяйства Республики Крым Андрей Дедюхин. - Фермы будут поставлять все больше такой продукции на рынок. И если в прошлом году на развитие рыбохозяйственного комплекса Крыма выделено 11,9 миллиона рублей, то в 2018-м эта сумма увеличена до 15 миллионов.

Мнение

Дмитрий Беляев, редактор Национального аграрного агентства:

- Сегодня в России разведением прудовой рыбы и морепродуктов занимаются, по официальным данным, на 2,5 тысячи участков. К концу января сформировано уже 2025 новых рыбоводных участков общей площадью около 115 тысяч гектаров. Постоянно растет и господдержка отрасли. Например, в 2017 году власти выделили без малого 400 миллионов на возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие аквакультуры.

Итоговых данных за 2017 год пока нет, но с января по сентябрь прошлого года объем производства в аквакультуре вырос на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 97,5 тысячи тонн.

Но такой бурный рост приводит и к некоторым перегибам. Я бы выделил два ключевых момента. Во-первых, пытаясь выполнить федеральную госпрограмму зарыбления водоемов, власти на региональном уровне нередко пытаются втюхать начинающим рыбоводам участки, которые для этого по тем или иным причинам непригодны: водоемы слишком маленькие или рядом находятся населенные пункты, что ведет к воровству выращенной рыбы местным населением. Здесь федеральным органам нужно проработать механизм защиты начинающих рыбоводов от недобросовестных чиновников на местах. Кроме того, есть большая проблема с кормами и ветеринарными препаратами. Их в России практически не производят, и они слишком низкого качества. А импортные товары после девальвации рубля в 2014 - 2015 годах стали дорогими. Это огромная ниша для отечественного бизнеса. Но на начальном этапе ему необходима господдержка.