В Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону завершился процесс по делу так называемого сунженского или орджоникидзевского джамаата, девять членов которого получили длительные тюремные сроки, максимальный - 19 лет лишения свободы.

Жители ингушской станицы Орджоникидзевская: 49-летний Багаудин Опиев, 20-ти и 24-летний Илез и Джохар Цечоевы, 26-летний Акроман Бузуртанов, 24-летний Леча Гадамаури и еще четыре их односельчанина обвинялись в участии в незаконном вооруженном формировании, а также хранении оружия и боеприпасов. Они также планировали совершить теракт с помощью беспилотного летательного аппарата.

Как сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало, банда действовала на территории Ингушетии около двух лет. Ей руководил Леча Гадамаури. Еще в 20 лет он познакомился с одиозным главарем ингушских боевиков Бесланом Махаури, прозванным Мухаммадом, и его ближайшим сподручным Рамзаном Махаури по кличке Хайруллах.Осенью 2015 года Беслан Махаури, несколько лет считавшийся главным террористом Ингушетии, был убит во время спецоперации на рынке в Назрани. За полгода до этого силовики ликвидировали активных членов бандподполья Рамзана Махаури и Рамзана Гагаева. Их подельник, уроженец Чечни Хасан Хациев, подозреваемый в расстреле инспекторов дорожно-патрульной службы, также был уничтожен.

После чего единоличным главарем орджоникидзевской банды стал Леча Гадамаури. В его подчинении было около десятка человек, которые вступили в незаконное вооруженное формирование с 2014 по 2016 годы. Сам Гадамаури был арестован полтора года назад. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще девять членов бандподполья. Десятый фигурант уголовного дела Суламбек Мержоев находится в розыске.

За единственным исключением всем обвиняемым до 30 лет. Несмотря на то, что у большинства этих людей есть семьи и малолетние дети, они не боялись заниматься преступными делами и планировали теракты. В домах подсудимых правоохранители нашли огнестрельное оружие, самодельную взрывчатку и боеприпасы. В суде стало известно, как Беслан Махаури вместе с подельниками планировал совершить теракт с помощью квадрокоптера - взорвать здание управления ФСБ или МВД Ингушетии. С этой целью один из членов банды Зелимхан Амриев выезжал в Грозный, чтобы найти там оператора для управления квадракоптером. Не случайно на процессе представитель обвинения назвал подсудимых "генерацией нового поколения преступников, которые хотели шагать в ногу со временем и использовать беспилотники для совершения терактов".

В суде прокурор потребовал для обвиняемых длительные сроки лишения свободы, максимальный - 18 лет. Но судья вынес еще более суровый приговор - главарь бандгруппы Леча Гадамаури получил 19 лет колонии строгого режима, остальные подсудимые - от пяти до 18 лет.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"