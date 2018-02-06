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06.02.2018 10:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале задержали мошенников в сфере автострахования

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Валерий Горелых/Пресс-служба МВД по Свердловской области Фото: Валерий Горелых/Пресс-служба МВД по Свердловской области
Фото: Валерий Горелых/Пресс-служба МВД по Свердловской области

Свердловское подразделение по борьбе с организованной преступностью задержало пятерых мужчин и женщину, которые подозреваются в мошенничестве в сфере автострахования.

Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, фигуранты предоставляли в страховые компании фиктивные документы о якобы случившихся ДТП, после чего получали выплаты.

Фото: depositphotos.com
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"По местам жительства участников группы, а также в трех екатеринбургских автосервисах прошли обыски. Изъято оружие (предположительно, автоматы Калашникова), и 10 машин, которые могли быть использованы для постановочных аварий - BMW X3, лимузин Lincoln, Range Rover Vogue, Toyota Camry, Honda Accord и другие", - рассказал полковник Горелых.

В декабре 2017 и январе 2018 года сообщники незаконно получили более 700 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

"Группировка может быть причастна к совершению серии аналогичных эпизодов, - подчеркнул официальный представитель свердловской полиции. - Двух ее предполагаемых лидеров - родных братьев - суд заключил под стражу. Четверо их сообщников будут находиться под домашним арестом (в том числе женщина, которая на седьмом месяце беременности)".

Расследование дела аферистов продолжается.

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