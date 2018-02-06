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06.02.2018 12:54
Рубрика: Власть

"РГ" опубликует закон о присвоении "звезд" российским гостиницам

Текст: Тарас Фомченков

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в правовое поле процедуру присвоения "звезд" российским гостиницам, горнолыжным курортам и пляжам на всей территории нашей страны. Документ будет опубликован в завтрашнем номере "Российской газеты".

Фото: depositphotos.com
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Уже с 1 июля 2019 года каждая гостиница, в номерном фонде которой насчитывается более 50 помещений для размещения гостей, будет обладать своей "звездой". Или двумя, тремя и так далее. Еще через год, с 1 июля 2020 года, "звезды" дадут гостиницам, у которых номерной фонд насчитывает не менее 15 помещений. А с 1 июля 2021 года звезды будут иметь все без исключения гостиницы на территории Российской Федерации.

"Звезды" будут давать не навечно, а на три года. Далее свидетельство необходимо будет продлевать. Если же владелец гостиницы не сможет этого сделать, то рекламировать свои услуги как "гостиницы без звезды" в сезон будет запрещено, как и размещать в гостинице постояльцев. А нарушителям будет грозить административный штраф размером от 30 до 50 тысяч рублей. Это - для должностных лиц, юридические будут наказаны серьезнее - от 1/40 до 1/25 совокупного размера выручки.

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