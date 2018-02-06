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06.02.2018 22:44
Рубрика: Экономика

Россия обсудила с ИКАО и ИАТА экологическую авиадоктрину

Текст: Татьяна Шадрина

Глава Минтранса Максим Соколов обсудил с президентом Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) доктором Бернардом Алиу и руководителем Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) Александром де Жуньяком вопросы, связанные с реализацией экологической доктрины ИКАО (CORSIA).

Фото: REUTERS
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В ИКАО сейчас приходят к тем же выводам, на которых ранее настаивала российская сторона: что ограничения по выбросам от двигателей самолетов или же дополнительная плата за выбросы сверх квоты может пагубно сказаться на развитии гражданской авиации. Об этом международная организация уже заявляла.

Удержание глобальной нетто-эмиссии CO2 международной авиации, начиная с 2020 года, на одном и том же уровне и необходимость применения "системы компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации" (CORSIA) может привести к снижению общего уровня безопасности полетов на глобальном уровне.

Возникают риски искажения рыночных отношений в области авиационных перевозок, значительные накладные расходы как в государствах, так и в рамках регулярного бюджета ИКАО, не имеющие прямого отношения к мероприятиям по сокращению эмиссии CO2. Поэтому в рамках ИКАО предлагается альтернативный подход к решению экологических вызовов - механизм чистого развития для международной гражданской авиации (ACDM) как основы для внедрения глобальных рыночных мер (ГРМ).

По итогам переговоров, которые прошли в Сингапуре в рамках салона "Singapore Airshow 2018", главы Минтранса Максима Соколова с представителями международных организаций достигнуты договоренности о проведении в России семинаров под эгидой ИКАО и ИАТА на тему CORSIA.

С Сингапуром российская сторона намерена сотрудничать в вопросах использования навигационных спутниковых систем на основе ГЛОНАСС и развития на беспилотных транспортных технологий.

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