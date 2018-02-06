Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла международный турнир в словацком городе Банска-Бистрица.

25-летняя спортсменка выступала под нейтральным флагом, но это не помешало ей показать второй результат мирового сезона - 2,02 м. По сути, в этой дисциплине россиянка давно борется только с самой собой. Лучший результат сезона ведь тоже принадлежит ей. В январе на стартах в Волгограде Ласицкене преодолела планку на высоте 2,04.

Для сравнения, серебряная призерка соревнований в Словакии Леверн Спенсер (Сент-Люсия) прыгнула на 1,94 м. А итальянке Алессии Трост, завоевавшей "бронзу", покорилась высота 1,91 м.

Добавим, что победа в Банска-Бистрице стала для Ласицкене уже 33-й кряду. Беспроигрышная серия российской прыгуньи продолжается с июля 2016 года.

Следующим стартом для Марии станет этап Мирового тура IAAF, который пройдет 8 февраля в Мадриде.