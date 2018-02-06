Ростуризм рекомендовал россиянам на Тайване соблюдать спокойствие

Ростуризм рекомендовал российским туристам, находящимся сейчас на острове Тайвань, где во вторник вечером произошло мощное землетрясение, сохранять спокойствие, соблюдать требования личной безопасности и следовать указаниям властей.

В ведомстве сообщили, что находятся на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России. Информация о наличии пострадавших среди российских туристов оттуда не поступала.

Напомним, что вечером 6 февраля в восточной части острова, приблизительно в 20 километрах от города Хуалянь произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. По предварительным данным, его жертвами стали два человека, еще более ста - пострадали. Разрушено несколько зданий, в том числе отель, в котором оказались заблокированы 29 человек.

Ведутся спасательные работы.