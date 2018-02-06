Призыв бойкотировать президентские выборы - это абсурд. Об этом кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила в ходе своей поездки в США, сообщают РИА Новости.

"Бойкот - это абсурд. Тактика просто сидеть дома и ничего не делать никогда не была успешной", - заявила Ксения Собчак в рамках своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

В ходе своей поездки в США кандидат намерена встретиться с американскими политиками и экспертами, а также примет участие в публичных дискуссиях.Так, 7 февраля она выступит в Институте Кеннана, 8 февраля — в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

По словам Собчак, поездка в США не была ее инициативой - ей поступили приглашения от американских экспертов по России.

Ксения Собчак идет на выборы президента от партии "Гражданская инициатива". Накануне она успешно прошла этап проверки подписей в свою поддержку и в четверг будет зарегистрирована в качестве кандидата.