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06.02.2018 16:02
Рубрика: Происшествия

Выгодные арестанты

Арестовано имущество экс-замглавы ФСИН
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7489 (26)
Басманный районный суд Москвы выдал санкцию на арест имущества бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказания Олега Коршунова. Также арестовано имущество его родственников.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

По сообщению адвоката Александра Линникова, наложен арест на квартиру, которая находится в районе Жулебино, две машины и трое часов его клиента. Стоимость коллекции часов превышает один миллион рублей. Также арестовано три миллиона рублей, найденных при обысках.

Фото: Максим Григорьев / ТАСС
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По данным адвоката, суд наложил арест на имущество дочери, бывшей жены и подруги семьи Коршунова. Речь идет об автомобиле Mercedes, квартире в Лазоревом проезде в Свиблово, нежилом помещении в Южном Медведково и катере, который раньше принадлежал Коршунову и якобы был продан летом 2017 года.

Бывший заместитель главы тюремного ведомства обвиняется в крупных хищениях. По версии следствия, Коршунов, а также его подельники Виталий Морусов и Смбат Арутюнян, совершили два эпизода преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ - мошенничество. Сумма ущерба, нанесенная их действиями, по данным следствия составила около 90 миллионов рублей.

Следователи выяснили, что Коршунов организовал мошенническую схему по хищению бюджетных средств, выделенных на поставку обуви для заключенных. Вместе фигуранты разработали мошенническую схему по замене материалов для производства обуви для заключенных на более дешевые, не предусмотренные техническими условиями госконтракта.

"Будучи введенными в заблуждение о цене, качестве и характеристиках поставленного товара, сотрудники УФСИН России по Липецкой области и Пермскому краю во исполнение заключенных госконтрактов перечислили ФГУПу денежные средства в общей сумме более 90 млн рублей. В последующем Морусов под видом оплаты за материалы и аренду оборудования по ранее заключенным с подконтрольными Арутюняну коммерческими организациями договорам перечислил указанные средства на расчетные счета этих фирм. Таким образом, противоправно и безвозмездно получив указанные денежные средства, соучастники распорядились ими по собственному усмотрению", - отметили в СК России.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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Напомним, замдиректора ФСИН Олег Коршунов, отвечавший в тюремном ведомстве за финансы и материально-техническое обеспечение, был задержан 13 сентября прошлого года. По своей должности он возглавлял контрактную службу ФСИН, обеспечивающую закупку товаров для ведомственных нужд.

Ранее следователи уже предъявили Коршунову обвинение в растрате на 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам (часть 4 статьи 160 УК РФ). По данному делу под стражей находятся сотрудник ФСИН Алексей Данилов, замначальника финансово-экономического управления тюремного ведомства Светлана Алексеева и предпринимательница Марина Дюкова. Все они обвиняются в пособничестве хищению.

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