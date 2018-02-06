Новости

В Кремле прокомментировали задержания в Дагестане 13:07
Путин обсудил с Рухани итоги Конгресса в Сочи 13:05
Посольство России призвало воздержаться от поездок на Мальдивы 13:00
В Симферополе договорились о сносе торгового комплекса "Куб" 13:00
В Барнауле один человек погиб при пожаре в "Доме афганцев" 12:57
Минобороны попросило Турцию о содействии в получении обломков Су-25 12:55
Министра экономики Татарстана выдвинули на пост премьера Дагестана 12:55
Песков напомнил о праве РФ размещать любое вооружение на своей территории 12:52
МЭР предложил тотальную ревизию требований к бизнесу 12:47
Генпрокуратура нашла крупные нарушения в работе приставов Дагестана 12:46
Две модели Volkswagen подорожали в России 12:39
СП: Несырьевой экспорт вырос на 20 процентов в 2017 году 12:33
Японский фондовый индекс Nikkei рухнул вслед за Dow Jones 12:32
Глава СК: Администрации школ знали о готовящихся нападениях в январе 12:28
В Краснодаре виновник массового ДТП сбежал с места аварии 12:27
Названа дата основания колонии на Марсе 12:26
Украинские депутаты отказались отменять закон о реинтеграции Донбасса 12:25
В Петербурге из-за угрозы наводнения перекрыли улицу 12:21
За уборкой снега в Москве следят через камеры видеонаблюдения 12:10
ЦОДД: В Москве будут снимать ДТП с квадрокоптеров 12:09
Военные приступили к тренировкам парада 9 мая 12:09
СМИ: Снимать деньги с карт можно будет на кассах магазинов 12:08
В Ленобласти возбудили дело после ДТП с девятью погибшими 12:08
Приморские пограничники пресекли вывоз 4,5 тонны бивней мамонта 12:06
Видео: В Ярославле маршрутка протащила зажатую в дверях женщину 12:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" расскажут о создании интерактивного учебника военной истории
В "РГ" расскажут о создании интерактивного учебника военной истории
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
06.02.2018 12:25
Рубрика: В мире

Украинские депутаты отказались отменять закон о реинтеграции Донбасса

Депутаты украинского парламента не поддержали предложение партии "Оппозиционный блок" по отмене принятого ранее Верховной Радой закона об обеспечении суверенитета Украины над территориями Донбасса.

За отмену решения проголосовали всего 37 депутатов из 226 минимально необходимых, отмечает ТАСС.

Фото: РИА Новости
Верховная Рада готова мстить полякам за "дебандеризацию"

Согласно регламенту Верховной Рады, спикер парламента может подписать принятую законодательную инициативу и отправить ее на подпись президенту страны.

Напомним, депутаты 18 января приняли закон о реинтеграции Донбасса. В документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины". Кроме того, президент страны наделяется правом на использование армии внутри страны без согласия Верховной Рады, в том числе для освобождения территорий Донбасса. Кроме того, из текста документа были изъяты все упоминания о Минских соглашениях.

Главное сегодня

Глава СК: Администрации школ знали о готовящихся нападениях в январе
Биткоин подешевел из-за негативных биржевых новостей
Генпрокуратура нашла крупные нарушения в работе приставов Дагестана
Японский фондовый индекс Nikkei рухнул вслед за Dow Jones
СМИ: Снимать деньги с карт можно будет на кассах магазинов