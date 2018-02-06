Украинские депутаты отказались отменять закон о реинтеграции Донбасса

Депутаты украинского парламента не поддержали предложение партии "Оппозиционный блок" по отмене принятого ранее Верховной Радой закона об обеспечении суверенитета Украины над территориями Донбасса.

За отмену решения проголосовали всего 37 депутатов из 226 минимально необходимых, отмечает ТАСС.

Согласно регламенту Верховной Рады, спикер парламента может подписать принятую законодательную инициативу и отправить ее на подпись президенту страны.

Напомним, депутаты 18 января приняли закон о реинтеграции Донбасса. В документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины". Кроме того, президент страны наделяется правом на использование армии внутри страны без согласия Верховной Рады, в том числе для освобождения территорий Донбасса. Кроме того, из текста документа были изъяты все упоминания о Минских соглашениях.