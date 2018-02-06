В Белом доме объяснили шутку Трампа о "предательстве" демократов

Белому дому пришлось объясняться по поводу очередной резкой эскапады президента против своих политических противников, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Напомним, что на этот раз Дональд Трамп назвал оппозиционеров-демократов "предателями". Это произошло в ходе обращения президента к конгрессу, которое было поддержано аплодисментами однопартийцев Трампа, республиканцев и гробовой тишиной со стороны демократов, что в общем-то является обычной в таких случаях реакцией.

Но президента это молчание задело, и он назвал поведение демократов "предательским", добавив, что те "похоже, не любят нашу страну".

Разъяснять этот выпад президента пришлось представителю Белого дома Хоган Гидли. Та назвала заявления Трампа в адрес оппонентов "шуткой", добавив, что демократы "поставили свою личную ненависть к президенту выше, чем желание успеха страны".