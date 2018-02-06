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05.02.2018 20:53
Рубрика: Происшествия

Снег плетет сети

Циклон оставил без света тысячи человек в Центральной России
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7488 (25)
Центральный федеральный округ в минувшие выходные накрыл мощный арктический циклон, названный прессой "балканцем". Он принес с собой порывы ветра до 25 метров в секунду, обильный снегопад, который не наблюдали ни разу за столетнюю историю метеонаблюдений, а также ледяной дождь и головную боль энергетикам. За три дня они смогли восстановить электроснабжение почти всех потребителей. В один из дней одновременно без света оставались до 70 тысяч человек.

Об этом сообщило Министерство энергетики России. Первыми удар стихии приняли столичный регион, Брянская, Владимирская, Калужская, Смоленская и Тульская области. Ветер, ледяной дождь и метель нарушили работу в электросетях 35-110 кВ, а также привели к массовым отключениям в распределительных сетях 6-10 кВ. В Поволжье непогода добралась до Татарстана, Пензенской и Саратовской областей.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Россети" перераспределяли силы бригад в ручном режиме. Так, московским энергетикам 4 февраля передали в помощь 80 резервных источников электроснабжения. Итого отключенных потребителей запитали от 200 установок. По данным минэнерго, в тот день без света в столичном регионе оставались почти 35 тысяч человек в 250 населенных пунктах. Социально значимые объекты - больницы, коммунальная инфраструктура, школы и другие учреждения - запитали первыми.

"Полностью себя оправдала практика применения самонесущего изолированного провода (СИП. - Прим. ред.) в лесных массивах в Москве и Подмосковье, где в предыдущие годы при подобных метеоусловиях наблюдались массовые отключения потребителей", - сообщила пресс-служба "Россетей". Речь о линиях классов напряжения 6-10 кВ. Чтобы повесить СИП, не требуются струны, ему не страшны ледяные дожди, а если на провод упадет дерево, то чаще всего он удерживает нагрузку, реагируя как пружина.

Переход на самонесущие изолированные провода помог снизить число обрывов в подмосковных лесах

Вчера в течение дня режим чрезвычайной ситуации еще действовал в десяти регионах, из которых восемь оправлялись от стихающего циклона, следовало из данных ситуационно-аналитического центра минэнерго. Прошедшие выходные имеют шанс побить рекорд предыдущего ледяного дождя 2010 года, полагают участники сетевого рынка. Они подчеркивают, что на некоторых объектах с воздушными линиями электропередачи с голым проводом в выходные была замечена 75-процентная аварийность, и призывают коллег вешать СИП повсеместно.

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