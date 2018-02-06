В Эстонии после падения микроавтобуса под лед погибли минимум трое

В Эстонии микроавтобус провалился под лед в Пярнуском уезде. Минимум трое погибли, двоих удалось спасти. Предположительно, в машине было шесть человек, поэтому поиски еще одно участника ДТП продолжатся в среду, 7 февраля.

"Двое, мужчина в возрасте 41 года и женщина 51 года, смогли выбраться на поверхность и при помощи судна на воздушной подушке были доставлены на берег и отправлены в больницу. В настоящее время их состояние стабилизировалось", - цитирует РИА Новости сообщение спасательного департамента Эстонии.

По сведениям "Интерфакса", выжившие пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Тела остальных пассажиров из микроавтобуса извлекали водолазы. Однако судьба шестого находившегося в микроавтобусе человека пока неизвестна.

По предварительным данным, в машине находились родственники. Все они планировали пересечь реку на пароме, но, выяснив, что он не сможет доставить их в нужное место, решили проехать на автомобиле. Между тем толщина льда составляет в этом месте 5-10 сантиметров.