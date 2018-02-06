В июле введут новую маркировку молочных продуктов

Минсельхоз предлагает повысить штрафы за нарушение правил маркировки на молочной продукции.

Хотя правила ужесточают требования к маркировке молочных продуктов, но как показывает опыт, нарушители отделываются столь маленьким штрафом, что это никак не влияет на результат. Об этом на IX съезде национального Союза производителей молока заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

Сама новая обязательная маркировка на упаковке с молочной продукцией (о наличии в ней растительных жиров) должна появиться в июле этого года. Информация на упаковке должна быть напечатана сантиметровыми буквами.