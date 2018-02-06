В Подмосковье задержаны наркодилеры с восемью килограммами героина

В Химках полицейские изъяли около 8 килограммов героина. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны три уроженца Средней Азии в возрасте от 26 до 34 лет, подозреваемые в сбыте наркотических веществ. При личном досмотре у злоумышленников изъят 121 сверток с веществом светлого цвета, предположительно - наркотическим средством "героин", - рассказала Волк. По ее словам, в ходе обыска в съемной квартире подозреваемых найдено еще несколько упаковок с таким же содержимым.

Злоумышленники арестованы, против них возбуждены уголовные дела по нескольким тяжелым статьям УК, по которым им грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Одновременно с этим столичные наркополицейские совместно с оперативниками Северного административного округа на Ленинградском шоссе задержали 34-летнего приезжего по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщил начальник пресс-службы московской полиции Юрий Титов. По его словам, в ходе личного досмотра у задержанного оперативники изъяли коробку из-под сока, в которой находился сверток с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Экспертиза установила, что изъятое является героином, массой около килограмма. Задержанный сознался, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям УК, подозреваемый может получить до 20 лет лишения свободы.

Кстати, в полиции отмечают, что в последнее время наркоторговцы из ближнего зарубежья в основном "работают" именно по трое. Например, в конце прошлого года в подмосковном Раменском районе полицейские задержали по подозрению в незаконном сбыте героина трех приезжих в возрасте от 24 до 27 лет. По информации руководителя пресс-службы областной полиции Татьяны Петровой, у этих уроженцев Средней Азии изъяли 150 свертков с героином, а при обыске по месту проживания подозреваемых полицейские обнаружили еще 672 свертка с аналогичным наркотиком. Общая масса изъятого героина составила 3 килограмма. Идет расследование, подозреваемым также грозит до 20 лет лишения свободы.