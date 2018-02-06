В результате землетрясения на Тайване пострадало более 200 человек

Число пострадавших в результате землетрясения на Тайване выросло и уже превысило 200 человек. Жертвами стихии стали по меньшей мере двое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ. До этого сообщалось о 188 пострадавших. Но и нынешние цифры, судя по всему, не окончательные.

Известно, что после подземных толчков магнитудой 6,4 на Тайване были разрушены мост и минимум пять зданий, в том числе отель, в котором оказались заблокированы 29 человек. Электричества лишены свыше 500 домов.

Сообщается, что эпицентр находился в 102 километрах южнее Тайбэя и в 22 километрах северо-восточнее города Хуалянь. Специалисты выяснили, что очаг залегал на глубине 15 километров. На данный момент известно о семи афтершоках магнитудой от 4,0 до 5,3.