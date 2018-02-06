Действующую в пилотном режиме систему маркировки лекарств можно протестировать и на молочной продукции, заявил на съезде Национального союза производителей молока вице-премьер Аркадий Дворкович.

По его мнению, такая система для производителей не станет обременительной с финансовой точки зрения, но окажется эффективной для контролирующих органов. Напомним, что эксперимент по маркировке лекарственных препаратов запущен в России с прошлого года. Двухмерный штрихкод позволяет моментально определить легальность товара, причем сделать это могут как контролирующие органы, так и обычные покупатели при помощи приложения для смартфона.

В Центре развития перспективных технологий, который является оператором правительственных проектов по цифровизации (оборудование для маркировки лекарств, табачных изделий, обуви и так далее), "РГ" заявили, что с технической точки зрения проблем не будет, "в том числе и с точки зрения требований к защите информации и противодействия внешним угрозам".

Аналитики Центра напомнили, что к 2024 году в России планируется введение сплошной маркировки товаров. И сейчас главная задача - разработка универсального решения, которое можно было бы легко адаптировать к различным товарам.

Но не следует путать цифровую маркировку с новыми требованиями к упаковке "молочки", которые вступят в силу с 16 июля. По ним наличие растительных жиров в продуктах должно быть видно покупателям "невооруженным" взглядом. Нарушителей минсельхоз предлагает штрафовать на сумму до 1,3 миллиона рублей.