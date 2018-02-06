В Сеть попали изображения и характеристики Nokia 7 Plus

В интернете появились инсайдерские изображения Nokia 7 Plus. Премьера смартфона, как ожидается, может состояться в конце февраля на выставке MWC 2018 в Барселоне.

Улучшенная версия Nokia 7 получит 6-дюймовый Full HD+ дисплей с соотношением сторон 18:9 и защитным покрытием Corning Gorilla Glass, хорошую двойную камеру с разрешением 12 и 13 мегапикселей от Zeiss, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, а также функцию быстрой зарядки. Работать гаджет будет на Android 8.0 Oreo.

Alleged Nokia 7 Plus leaked specs include Snapdragon 660 CPU, dual-lens Zeiss camera - https://t.co/8epu7V8lkr pic.twitter.com/9fxdUhw8dR — PhoneArena (@phonearena) 5 февраля 2018 г.

Единственным недостатком смартфона, как уточняет Phone Arena, станет процессор Snapdragon 660, но это "совершенно нормально для телефона среднего класса".

Также в числе просочившихся в Сеть характеристик - 16-мегапиксельная фронтальная камера Zeiss с технологией Tetracell.