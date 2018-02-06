В Сеть попали изображения и характеристики Nokia 7 Plus

06.02.2018, 12:20 Текст: Виктория Чернышева

В интернете появились инсайдерские изображения Nokia 7 Plus. Премьера смартфона, как ожидается, может состояться в конце февраля на выставке MWC 2018 в Барселоне.

Улучшенная версия Nokia 7 получит 6-дюймовый Full HD+ дисплей с соотношением сторон 18:9 и защитным покрытием Corning Gorilla Glass, хорошую двойную камеру с разрешением 12 и 13 мегапикселей от Zeiss, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, а также функцию быстрой зарядки. Работать гаджет будет на Android 8.0 Oreo.

Единственным недостатком смартфона, как уточняет Phone Arena, станет процессор Snapdragon 660, но это "совершенно нормально для телефона среднего класса".

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Также в числе просочившихся в Сеть характеристик - 16-мегапиксельная фронтальная камера Zeiss с технологией Tetracell.

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