Вашингтон не планирует вводить санкции по госдолгу РФ

Никаких ограничительных мер в отношении суверенного долга России и его производных ценных бумаг Вашингтон не планирует, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы нацелены на конкретные санкции в отношении "плохих" физических лиц и компаний, а не на санкции в отношении долга", - цитирует ТАСС министра.

Напомним, что ранее был опубликован доклад минфина, в котором прогнозируется что введение ограничений на госдолг РФ приведет к сдерживанию роста российской экономики, увеличит нагрузку на ее банковский сектор.