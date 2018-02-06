Венгрия выступила за введение наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье

МИД Венгрии осуждает нападение на штаб-квартиру партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" в украинском Ужгороде и призывает ввести в Закарпатскую область наблюдателей ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении венгерского правительства.

"Мы ожидаем, что украинские власти найдут преступников как можно скорее и узнают, что их мотивировало совершить подобные действия, - приводит РИА Новости сообщение кабинета министров. - Мы ожидаем, что украинские власти будут гарантировать безопасность закарпатских венгров".

События в Закарпатье, как полагают во внешнеполитическом ведомстве Венгрии, "подтверждают легитимность венгерской инициативы, согласно которой наблюдатели ОБСЕ на Украине должны присутствовать не только в восточной части страны, но и в ее западной половине".

В минувшее воскресенье неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в здание Закарпатского союза венгров в Ужгороде, возникло задымление. В областной полиции заявили, что, вероятно, имела место попытка поджога. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Сейчас в отношениях Украины и Венгрии наблюдается напряженность. Она возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Этот документ существенно сократил возможность обучения на языках национальных меньшинств. Ранее Будапешт заявил, что инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.