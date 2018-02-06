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06.02.2018 21:35
Рубрика: Спорт

Захарова: Заявления МОК после решения CAS не выдерживают критики

Заявления Международного олимпийского комитета (МОК) после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по олимпийцам из России не выдерживают никакой критики.

Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

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"Мне как обычному гражданину хочется понять, что хочет МОК, который на протяжении многих лет призывал к высоким гуманистическим ценностям, рассказывал всему миру, что спорт - это мир, а сейчас руками своих чиновников абсолютно безосновательно начинает уничтожать то, что делали страны, используя высокие принципы олимпийского движения, созидая и создавая общее пространство мирового спорта" - заявила Мария Захарова.

Она назвала парадоксом то, что МОК противодействует тому, чтобы спортсмены выступали. "МОК сейчас себя дискредитировал" - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Напомним, CAS 1 февраля полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов Игр в Сочи за нарушение антидопинговых правил. При этом МОК отказался приглашать на Олимпиаду оправданных олимпийцев.

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