Новости

Посольство Сирии в Москве осудило атаку на российское торгпредство 00:58
В Венесуэле в беспорядках погибли три человека 00:50
Часть вагонов скоростного поезда в США отстыковалась во время движения 00:36
Трамп назвал иммиграционные законы США самыми глупыми в мире 00:33
Госдеп: США не планируют встреч с представителями КНДР в Пхенчхане 00:23
Эквадор не откажется от дальнейшей защиты Ассанжа 00:15
Видео: Илон Маск запустил сверхтяжелую ракету с красным автомобилем 00:07
Вашингтон не планирует вводить санкции по госдолгу РФ 06.02.2018
В результате землетрясения на Тайване пострадало более 200 человек 06.02.2018
В Эстонии после падения микроавтобуса под лед погибли минимум трое 06.02.2018
В Белом доме объяснили шутку Трампа о "предательстве" демократов 06.02.2018
Президент Польши подписал скандальный закон о Холокосте 06.02.2018
В пустыне Сахара второй раз за год выпал снег 06.02.2018
СК: Пожар на Новокосинской улице устроил бывший муж погибшей 06.02.2018
Россия обсудила с ИКАО и ИАТА экологическую авиадоктрину 06.02.2018
Ростуризм рекомендовал россиянам на Тайване соблюдать спокойствие 06.02.2018
Первому запуску ракеты-носителя Falcon Heavy может помешать непогода 06.02.2018
Игрок "Зенита" Олег Шатов продолжит карьеру в "Краснодаре" 06.02.2018
Захарова: Заявления МОК после решения CAS не выдерживают критики 06.02.2018
Собчак назвала абсурдным призыв бойкотировать выборы 06.02.2018
Еще 13 российских спортсменов подали иск в CAS на недопуск к Олимпиаде 06.02.2018
В торгпредство России в Дамаске попала мина 06.02.2018
"Ростех" анонсировал смену главы АвтоВАЗа 06.02.2018
На Украине предложили заменить традиционное военное приветствие 06.02.2018
Lada Vesta впервые стала бестселлером в России 06.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
06.02.2018 21:13

Услуги в пути

В деревни поедут банки, магазины и клиники на колесах
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7489 (26)
В России придумали, как сделать современные торговые, финансовые услуги и даже телемедицину доступными жителям отдаленных сельских районов. В деревни, где нет ни торговых сетей, ни банков, ни почтовых отделений, потребкооперация и бизнес снарядят специальные автоофисы. Пилотный проект "мультисервисный офис" запускают Центральный союз потребительских обществ России (Центросоюз) и один из крупнейших банков страны. Стороны подписали соглашение о партнерстве (с документом ознакомилась "РГ").

Жителям отдаленных сел участники проекта собираются предложить все те услуги, которые хорошо знакомы горожанам. Прежде всего автолавки повезут продукты питания и предметы первой необходимости. Купить такой товар в деревеньке за сотню километров от ближайшего города или хотя бы крупного села просто негде. Автомагазины могут доставить также иные товары, например телевизор или стол по предварительному заказу через Интернет.

На борту мобильного офиса станут предоставлять и другие услуги - консультировать селян по банковским и финансовым продуктам. Какие-то услуги можно будет получить на месте. Их перечень определит банк с учетом технических возможностей и требований безопасности. В автоофисе можно открыть онлайн счет или оформить страховку имущества. Будут доступны даже медицинские консультации с помощью системы дистанционной видеосвязи. Перечень возможностей будет расширяться. Партнерами проекта уже выступили крупное предприятие розничной торговли, сеть семейных клиник.

В ФАС не увидели препятствий для снятия наличных на кассе магазина

Мультисервисный офис в экспериментальном режиме стартует в нескольких регионах, в том числе в Ульяновской области. В регионе проект собираются презентовать на форуме "Новая потребкооперация", который откроется 8 февраля. После оценки первых итогов работы автолавок проект предполагается тиражировать в масштабах страны. Приближение качества жизни в деревнях к городскому уровню становится решающим фактором развития сельских территорий, считают эксперты. Сейчас разрыв между городом и селом не просто велик, а огромен, отмечает председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Можно говорить, что люди в селе живут натуральным хозяйством, но в XXI веке им также должны быть доступны современные услуги и возможности, указывает аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

Вообще-то торговля на колесах в системе потребкооперации была известна еще в советские времена. Кое-где магазины на колесах и сейчас курсируют на просторах сельской России. Однако на большей части страны они убыточны. Тянуть это хозяйство в одиночку районному или даже областному потребсоюзу накладно. Банку также невыгодно содержать свои офисы в малонаселенных районах. Неохотно идут в село и торговые сети. Получается, проще действовать вместе. Такой формат позволит снизить стоимость товаров и услуг, сделать их более доступными для граждан, отмечает председатель Совета Центросоюза Дмитрий Зубов. А вот получить коммерческую выгоду вряд ли удастся, считают эксперты.

В автоофисе можно будет купить продукты, получить услугу банка или медконсультацию по видеосвязи

"Формат "автолавка" может быть выгоден при каком-то значимом уровне доходов селян в отдаленных малонаселенных регионах" - говорит Сергей Коршунов. С учетом того, что там часто единственным источником дохода являются бюджетные выплаты, в настоящее время невозможно предположить значимую доходность проекта, добавляет эксперт. Это социальный проект, очень важный и необходимый, добавляет он. Некоммерческий характер мероприятия признают и его участники. "Проект имеет социальные аспекты, направлен на повышение доступности услуг для населения в отдаленных районах, вопросы, связанные с финансами, рассматриваются не в первом приоритете", - отметили в пресс-службе банка.

Главное сегодня

В торгпредство России в Дамаске попала мина
Роману Филипову присвоено звание Героя РФ
Песков напомнил о праве РФ размещать любое вооружение на своей территории
Экс-чиновники Дагестана отправлены под арест
В ФАС не увидели препятствий для снятия наличных на кассе магазина