В России придумали, как сделать современные торговые, финансовые услуги и даже телемедицину доступными жителям отдаленных сельских районов. В деревни, где нет ни торговых сетей, ни банков, ни почтовых отделений, потребкооперация и бизнес снарядят специальные автоофисы. Пилотный проект "мультисервисный офис" запускают Центральный союз потребительских обществ России (Центросоюз) и один из крупнейших банков страны. Стороны подписали соглашение о партнерстве (с документом ознакомилась "РГ").

Жителям отдаленных сел участники проекта собираются предложить все те услуги, которые хорошо знакомы горожанам. Прежде всего автолавки повезут продукты питания и предметы первой необходимости. Купить такой товар в деревеньке за сотню километров от ближайшего города или хотя бы крупного села просто негде. Автомагазины могут доставить также иные товары, например телевизор или стол по предварительному заказу через Интернет.

На борту мобильного офиса станут предоставлять и другие услуги - консультировать селян по банковским и финансовым продуктам. Какие-то услуги можно будет получить на месте. Их перечень определит банк с учетом технических возможностей и требований безопасности. В автоофисе можно открыть онлайн счет или оформить страховку имущества. Будут доступны даже медицинские консультации с помощью системы дистанционной видеосвязи. Перечень возможностей будет расширяться. Партнерами проекта уже выступили крупное предприятие розничной торговли, сеть семейных клиник.

Мультисервисный офис в экспериментальном режиме стартует в нескольких регионах, в том числе в Ульяновской области. В регионе проект собираются презентовать на форуме "Новая потребкооперация", который откроется 8 февраля. После оценки первых итогов работы автолавок проект предполагается тиражировать в масштабах страны. Приближение качества жизни в деревнях к городскому уровню становится решающим фактором развития сельских территорий, считают эксперты. Сейчас разрыв между городом и селом не просто велик, а огромен, отмечает председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Можно говорить, что люди в селе живут натуральным хозяйством, но в XXI веке им также должны быть доступны современные услуги и возможности, указывает аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

Вообще-то торговля на колесах в системе потребкооперации была известна еще в советские времена. Кое-где магазины на колесах и сейчас курсируют на просторах сельской России. Однако на большей части страны они убыточны. Тянуть это хозяйство в одиночку районному или даже областному потребсоюзу накладно. Банку также невыгодно содержать свои офисы в малонаселенных районах. Неохотно идут в село и торговые сети. Получается, проще действовать вместе. Такой формат позволит снизить стоимость товаров и услуг, сделать их более доступными для граждан, отмечает председатель Совета Центросоюза Дмитрий Зубов. А вот получить коммерческую выгоду вряд ли удастся, считают эксперты.

В автоофисе можно будет купить продукты, получить услугу банка или медконсультацию по видеосвязи

"Формат "автолавка" может быть выгоден при каком-то значимом уровне доходов селян в отдаленных малонаселенных регионах" - говорит Сергей Коршунов. С учетом того, что там часто единственным источником дохода являются бюджетные выплаты, в настоящее время невозможно предположить значимую доходность проекта, добавляет эксперт. Это социальный проект, очень важный и необходимый, добавляет он. Некоммерческий характер мероприятия признают и его участники. "Проект имеет социальные аспекты, направлен на повышение доступности услуг для населения в отдаленных районах, вопросы, связанные с финансами, рассматриваются не в первом приоритете", - отметили в пресс-службе банка.