Илон Маск предложил генетически модифицировать астронавтов

Американский изобретатель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что членов будущей космической экспедиции на Марс необходимо генетически модифицировать, чтобы повысить их сопротивляемость радиации. Об этом сообщает журнал Wired.

Нужно отметить, что и ранее американские ученые вели предварительные исследования по такой генетической модификации астронавтов.

Например, по мнению Нормана Клеймана из Колумбийского университета, одним из направлений работы может стать повышение уровня меланина в организме, который на Земле защищает человека от воздействия ультрафиолета.

Другой путь, который предлагают исследователи - это повышение генетической защищенности глаз. Считается, что именно хрусталик глаза является наиболее чувствительным к радиации органом человека.

Опыт лечения жертв атомных бомбардировок и катастроф на АЭС показал, что в результате радиации у людей развивается лучевая катаракта, которая, по мнению генетиков, вызвана повреждением ДНК.

"Изменение генов может создать новый тип врожденной биологической защиты для астронавтов при длительных миссиях, - приводит журнал слова другого исследователя, профессора Кристофера Мейсона из Weill Cornell Medicine.

То есть американские специалисты полагают, что длительное пребывание на Марсе астронавтов с модифицированными генами в дальнейшем будет только повышать сопротивляемость их организмов радиационному излучению.