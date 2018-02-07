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Рубрика: Экономика

Не в кассу

Бизнес задумался над идеей обналичивания денег в магазинах
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7490 (27)
Торговые сети пока не уверены в своих выгодах от обналичивания средств через кассы. Но если новый сервис будет внедрен, заплатить за него могут попросить покупателей, считают эксперты.
Фото: Юлия Майорова / РГ Люди оставляют больше денег на карте, если знают,  что всегда смогут легко их снять. Фото: Юлия Майорова / РГ
Люди оставляют больше денег на карте, если знают,  что всегда смогут легко их снять. Фото: Юлия Майорова / РГ

Возможность получения наличных денег с банковской карты прямо в кассе магазина в России изучает одна из платежных систем - MasterCard. Как пояснили "РГ" в пресс-службе компании, заинтересованность в такой услуге проявляют многие российские банки.

Фото: depositphotos.com
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С точки зрения психологии, новый сервис поможет развитию в стране безналичных расчетов, говорит председатель ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов. При такой широкой доступности лишний раз деньги с карты снимать не будут. Но инициатива неоднозначная, добавляет доцент кафедры банковского дела НИУ "Высшая школа экономики" Виктор Шпрингель.

Например, сами торговые сети в своем интересе пока не уверены. Как рассказали "РГ" участники рынка, последствия такого поворота событий пока предсказать сложно, могут быть как плюсы, так и минусы. Если магазины обзаведутся новым сервисом, теоретически они могут получить дополнительный приток клиентов. "Зайдя в магазин, чтобы снять деньги через кассу, человек что-нибудь да купит, хотя бы жвачку", - делится с "РГ" представитель одной из торговых сетей. Кроме того, кассы гораздо лучше защищены от мошенников, чем банкоматы.

Но могут быть и негативные последствия от введения сервиса. Если желающих обналичить деньги будет слишком много, возникнут очереди. Тогда магазин может потерять своих постоянных клиентов, которые пойдут искать другие торговые точки, делится участник рынка.

Снять деньги через кассу в магазине вряд ли будет дешевле,  чем в банкомате "чужого" банка

Возникает и другой вопрос - кто заплатит за новый сервис? "Скорее всего, магазин должен что-то получать на этой операции, какие-то небольшие комиссии. Но будет какая-то система расчетов между магазинами и банками", - считает Виктор Достов. Возможно, торговым предприятиям удастся договориться с банками о скидке, рассуждают представители бизнеса.

"Если мы говорим, что магазины будут оказывать такие дополнительные услуги, понятно, что они будут закладывать свою комиссию сверх банковской, для них это дополнительный доход", - считает Виктор Шпрингель. Потому вряд ли снять деньги через кассу будет дешевле, чем в банкомате "чужого" банка, указывает он.

А как у них

В Италии, не отходя от кассы супермаркетов, можно решить сразу несколько бытовых проблем. Самым популярным сервисом является оплата мобильного телефона. Этой услугой пользуется чуть ли не половина посетителей магазинов по всей стране. Все без исключения итальянские супермаркеты позволяют своим клиентам вместо наличных расплачиваться специальными ваучерами на еду, которые выдают сотрудникам государственных и частных компаний на ежедневной основе. Ваучеры бывают достоинством от 10 до 50 евро, и они позволяют своим обладателям неплохо сэкономить на покупках провизии. В некоторых супермаркетах,к примеру Carrefour и Coop, можно также оплатить коммунальные услуги, штрафы, налог на просмотр каналов тв-компании РАИ, налог на вывоз мусора и даже подписку на журналы и газеты.


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Во Франции, помимо приема платежей за покупки с помощью кассовых аппаратов, особенно в крупных супермаркетах, где регулярно производят обновление оборудования, можно принимать заказы на те или иные товары, контролировать их доставку клиентам, оплачивать автомобильную стоянку при магазине (покупателям при этом дают большую скидку). Все больше касс также принимают оплату, которая производится с помощью бесконтактных банковских карт. С октября прошлого года лимит таких операций с 20 евро увеличен до 30 евро. С середины января во Франции введена новая услуга, которая называется cashback. Этот сервис позволяет снимать наличные деньги с банковских карт с помощью POS-терминалов кассовых аппаратов. Речь идет о суммах, не превышающих 60 евро. Коммерсанты встретили это новшество "на ура", ибо, по их мнению, оно позволит привлечь в магазины новых клиентов. Иная реакция у представителей Федерации французских банков: они видят в этом сервисе конкурента банкоматам, которых во Франции насчитывается около 60 тысяч.

В Германии карты кредитных предприятий, например Visa, во-первых, принимают не во всех магазинах и, во-вторых, получать наличные деньги по ним нельзя. С помощью кредиток принято расплачиваться в Интернете, а также за заказ гостиниц или аренду машин. Более распространены в ФРГ так называемые карты EC, которые в последнее время курсируют под именем Maestro. Аббревиатура EC пошла от слова Eurochecks. Ранее на карточке была зафиксирована подпись владельца, которая требовалась при оплате чеками. Теперь подобные карты приняли на себя роль обыкновенного расчетно-платежного инструмента, в первую очередь предлагаемого клиентам банками. В некоторых сетевых супермаркетах по этим картам можно получить наличные или с них заплатить за телефон. Однако снятие наличных денег в супермаркетах не получило широкого распространения в ФРГ.

Подготовили Нива Миракян (Рим),  Вячеслав Прокофьев (Париж), Анна Розэ (Берлин)

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