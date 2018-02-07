Блок Меркель и СДПГ согласовали коалиционный договор нового кабмина

После многодневных переговоров консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) смогли согласовать коалиционный договор, который ляжет в основу работы нового правительства. Об этом сообщает ТАСС.

Партии договорились и о распределении министерских портфелей.

Ожидается, что глава ХСС и баварский премьер-министр Хорст Зеехофер возглавит МВД Германии в новом кабинете министров. Социал-демократическая партия в новом правительстве сохранит за собой руководство министерством иностранных дел, кроме того, к этой политической силе от христианских демократов (ХДС) перейдет Минфин.