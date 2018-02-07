Хватит грустить. Довольно обижаться. Все равно этим нашим олимпийцам не поможем. Давайте спокойно прикинем, на что способны наши на зимних Играх-2018.

Освещаю Олимпийские игры с 1970 года. И всегда большие спортивные руководители накануне отъезда в какой-нибудь Монреаль-76 или в Солт-Лейк-Сити-2002 выдавали на-гора плоды своих спортивных планов. Медалей предполагается завоевать столько-то, золотых из них... а серебряных... В штабной комнате на каждой Олимпиаде мои друзья сначала из ЦК комсомола, а потом из Олимпийского комитета России ловко рисовали фломастерами на огромных ватманах таблицы наших достижений. И в общем-то всегда, кроме крайне неудачного Ванкувера-2010, стоившего некоторым престижных должностей, а то и инфарктов, планы сбывались. Сначала мы были только первыми, а потом, забудем проклятый Ванкувер, были в призерах сугубо неофициального командного зачета или совсем близко к виртуальному пьедесталу.

15 видов спорта будет представлено на Играх-2018. Спортсмены разыграют с 9 по 25 февраля 102 комплекта медалей

И вот впервые на Исполкоме ОКР за несколько дней до отлета было твердо заявлено: из-за непредсказуемости обстановки в Пхенчхане не надо строить никаких медальных планов.

В силу известных обстоятельств с тезисом полностью согласен. И если сейчас и порассуждать о наших шансах, то только так, для себя, для общего понимания.

И сразу перехожу к главной надежде - фигуристам. Как же страшно сглазить! Но по-моему, никакой дурной глаз не сможет помешать подняться на верхнюю точку пьедестала и еще на ступень, ну другую, пониже, Евгении Медведевой и Алине Загитовой. Мне чудится, будто я твердо знаю, кто из девчонок возьмет "золото". Однако эти никому не нужные знания оставлю сугубо при себе.

Сможет взять медаль спортивная пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов. Их произвольная на выигранном чемпионате Европы была близка к безупречной. С танцорами и великолепными мастерами Катей Бобровой - Дмитрием Соловьевым гораздо сложнее. И все же шанс на "бронзу" в принципе остается. Тем более Катя и Дима объявили: этот сезон для них последний. А к таким вот великим уходящим натурам судьи относятся снисходительно.

Можно побороться с канадцами и американцами за награды, и даже золотые, в командном первенстве. Но отсутствие двух "сокращенных пар" - Ксении Стобовой - Федора Климова и особенно Александры Степановой - Ивана Букина, которые были бы великолепны в командном первенстве в короткой программе, ставит успех под некоторое сомнение.

Говорил со многими специалистами фигурного катания. Расчетов на то, что нас будут судить благосклонно, как на командном первенстве в Сочи, никаких. Судили бы справедливо. Но все равно без четырех, ладно, трех медалей наши уехать из Кореи не должны.

В советские времена спортивные руководители говорили: выиграем хоккей - и нам простят все остальное. Сейчас этот своеобразный рефрен тоже имеет место быть. Другое дело, будет ли победа. Надежда на ветеранов, прошедших все круги счастливого хоккейного ада. Чего еще им, скромным нашим миллионерам, не хватает? "Золота Пхенчхана". Вопрос: хватит ли мотивации?

Дальше не идут, а мчат супруги-сноубордисты Алена Игоревна Заварзина и Виктор Айван Вайлд. Может быть, наконец-то завоюет свое Екатерина Тудегешева.

Санки - это наше, родное. Особенно если в них Роман Репилов и Семен Павличенко.

А после этого можно перейти к гаданиям. Мой опыт тринадцати олимпиад показывает, что всегда в чемпионы или в призеры врывается кто-то, о ком и думать забыли или кого просто не знали: больно казался молод. Или, еще чаще, вдруг проявляет хорошую спортивную наглость спортсмен, включенный в состав в самую последнюю минуту. Зимние виды спорта у нас развиты неплохо, ибо условия для занятий ими природой и географическим положением созданы неплохие. Хорошей спортивной злости по понятной причине за несколько последних месяцев накоплено предостаточно. Так что остается пожелать только одного, чего никакие Бах с Генделем или доллар с паундом отнять не могут - везения.

Телевидение

По мнению экспертов, неоднократная чемпионка мира и Европы фигуристка Евгения Медведева может рассчитывать на Играх-2018 на медаль самой высшей пробы. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Самые интересные трансляции соревнований зимней Олимпиады в Пхенчхане с 8 по 11 февраля

8 февраля, четверг

"Матч ТВ"

09.30.*Керлинг. Микст. Предварительный этап. Россия - США. Трансляция в записи.

16.00. Прыжки с трамплина. Мужчины.

Средний трамплин. Квалификация. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

03.00. Керлинг. Микст. Предварительный этап. Россия - США. Прямая трансляция.

14.00. Керлинг. Микст. Предварительный этап. Россия - Норвегия. Прямая трансляция.

9 февраля, пятница

"Первый канал"

02.35. Керлинг. Микст. Предварительный этап. Россия - Финляндия. Прямая трансляция.

04.00 - 07.30. Перекличка. Керлинг. Микст. Россия - Финляндия (продолжение). Фигурное катание. Командный турнир. Короткая программа. Мужчины (с 04.00). Спортивные пары (с 05.45). Прямая трансляция.

09.15 - 10.55. Фигурное катание. Командный турнир. Короткая программа. Мужчины. Спортивные пары. Трансляция в записи.

"Матч ТВ"

02.30. Керлинг. Микст. Предварительный этап. 3-я игровая сессия. Прямая трансляция.

04.30. Фристайл. Женщины. Могул. Квалификация. Прямая трансляция.

05.40. Фристайл. Мужчины. Могул. Квалификация. Прямая трансляция.

11.00 - 13.25. Керлинг. Микст. Предварительный этап. Россия - Финляндия. Россия - Китай. Трансляция в записи.

14.00. Церемония торжественного открытия XXIII зимних Олимпийских игр. Прямая трансляция.

10 февраля, суббота

"Первый канал"

10.15 - 11.20. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 10+10 км. Прямая трансляция.

14.00 - 17.00. Скоростной бег на коньках. Женщины. 3000 м. Финал. Прямая трансляция. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Квалификация (с 13.45). Эстафета. Квалификация (с 14.50). Мужчины. 1500 м. Финал (с 15.20). Прямая трансляция.

"Россия 1"

14.05 - 16.10. Биатлон. Женщины. Спринт 7,5 км. Прямая трансляция. Санный спорт. Мужчины. Сани-одиночки. Первый и второй заезды. Трансляция в записи.

"МАТЧ! Арена"

03.55. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

03.00. Керлинг. Микст. Предварительный этап. Южная Корея - Россия. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Наш Спорт"

15.35. Прыжки с трамплина. Мужчины. Средний трамплин. Финал. Прямая трансляция.

11 февраля, воскресенье

"Первый канал"

03.05. Керлинг. Микст. Предварительный этап. Россия - Швейцария. Прямая трансляция.

14.15 - 17.15. Перекличка. Биатлон. Мужчины. Спринт 10 км. Прямая трансляция. Фристайл. Женщины. Могул. Финал (с 15.00). Прямая трансляция.

"Россия 1"

04.00 - 08.35. Фигурное катание. Командный турнир. Короткая программа. Танцевальные пары. Женщины (с 05.45). Произвольная программа. Спортивные пары (с 07.40). Прямая трансляция.

09.15. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 15+15 км. Прямая трансляция.

14.00 - 16.35. Санный спорт. Мужчины.

Сани-одиночки. Третий и четвертый (финальный) заезды. Прямая трансляция. Фигурное катание. Командный турнир. Короткая программа. Танцевальные пары. Женщины. Произвольная программа. Спортивные пары. Трансляция в записи.

"МАТЧ! Наш Спорт"

03.55. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал. Прямая трансляция.

09.55. Скоростной бег на коньках. Мужчины. 5000 м. Финал. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

04.55. Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск. Финал. Прямая трансляция.

Подготовил Илья Трисвятский