Ученые высчитали экономическую "стоимость" жизни человека в нашей стране: она составила порядка 40 миллионов рублей. Это значительно меньше, чем в среднем по миру, - 2,6 млн долларов. Но во много раз превышает те суммы, что назначаются в качестве компенсации при гибели человека.

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации в 2015 году и в 2017 году провел серьезное исследование об оценке ущерба от лишения человека жизни как для государства, так и для его близких. При проведении расчетов использован комплексный подход, учитывающий макроэкономические расчеты, данные по доходу населения, продолжительности жизни, данные социологических исследований. А субъективное понимание россиянами размера справедливой компенсации за жизнь и здоровье от причинителя вреда составило 5,7 миллиона рублей. То есть именно такую сумму россияне считают разумной и справедливой. Это показывает, что люди в целом даже сами не до конца понимают истинной цены своей жизни по сравнению с экономическими критериями. При этом судебное понимание "разумности и справедливости" находится на кардинально другом уровне и никак не связано ни с экономическими критериями, ни с субъективным пониманием этого вопроса со стороны граждан. Необходимо принимать меры для повышения размеров компенсаций, назначаемых судами при гибели человека.

Тысячи людей ежегодно получают трудовые увечья, лишаются здоровья в результате техногенных катастроф и при исполнении обязанностей воинской службы.

Профессиональные юристы понимают, что определение стоимости жизни является насущной правовой потребностью, которая необходима не только для разрешения споров о компенсационных выплатах, но и для безопасной жизни человека. Ведь приравнивание человеческой жизни к нулю приводит к нежеланию вкладываться в ее защиту со стороны как самих людей, так и государства.

Для суда эта самая "цена" определяется "требованиями разумности и справедливости" (статья 1101 Гражданского кодекса РФ). В ряде случаев единственный вид компенсации, который может получить пострадавший за потерю здоровья или родственники за потерю своего близкого, - это компенсация морального вреда за жизнь и здоровье человека.

В результате проведенного анализа установлено, что наши суды считают разумной и справедливой ко взысканию за жизнь и здоровье человека сумму от 70 до 140 тысяч рублей (медианное значение). При этом в практике судов встречаются суммы взысканных компенсаций за гибель близкого родственника в размере 5 тысяч рублей и даже тысячу рублей за причинение вреда здоровью.

Максимальные размеры компенсационных выплат могут составлять несколько миллионов рублей. Но таких решений единицы.

Нередко апелляции в разы снижают размеры компенсаций. Например, с 200 тысяч до 20 тысяч рублей

Правовые традиции складываются таким образом, что максимальные размеры компенсаций присуждаются потерпевшим в результате уголовных преступлений. Правда, реально получить присужденные компенсации в таких случаях практически невозможно. Ведь осужденный, как правило, не имеет возможности их выплатить по причине нахождения в местах лишения свободы.

Минимальные размеры компенсации присуждаются по искам к "особенным" ответчикам - предприятиям и организациям, которые являются причинами гибели и заболеваний тысяч людей. Здесь как раз ответчик является платежеспособным. Но вряд ли назначаемые суммы можно назвать серьезными. Например, на 1162 судебных дела прошлого года по требованиям травмированных на железной дороге людей и родственников погибших средний размер взысканных компенсаций на одного истца составил 28 тысяч 757 рублей.

По словам экспертов, низкие компенсации за жизнь человека приводят к экономии на мерах безопасности. Фото: Reuters

В одном из подобных дел ответчики даже приложили к отзыву на иск таблицу снижения апелляционными инстанциями разных регионов (со ссылками на номера дел) присужденных в первой инстанции компенсаций - с 200 тысяч рублей до 20 тысяч рублей, с 60 тысяч рублей до 40 тысяч рублей, с 90 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. Данное приложение как бы намекает "неинформированным" судьям о возможных последствиях больших взысканий. Назначишь больше - апелляция отменит. Для судьи это неприятность.

В числе "особенных" ответчиков крупные промышленные предприятия, которые в связи с априори вредными условиями труда или высоким уровнем опасности являются причиной десятков тысяч профессиональных заболеваний и травм.

Размеры компенсаций, которые суды считают "разумными и справедливыми" за причиненный вред жизни и здоровью при исполнении трудовых обязанностей, также не достигает космических высот. Как правило, составляет от 30 тысяч рублей до 150 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда. Судебные разбирательства, как правило, проводятся в районном суде на "территории" ответчика, и традиционно можно проследить разницу между суммами, присужденными в "родном" суде, и суммами, присужденными в другом районе (они зачастую значительно выше).

Для сравнения: штраф за сбитого на дороге лося составляет 40 тысяч рублей, а компенсация за жизнь человека, сбитого на железнодорожных путях, - 28 тыс. 757 рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и по другим категориям дел, связанных с травмами и гибелью людей от внешних источников. Хоть право у нас и не прецедентное, но сложившаяся практика по оценке человеческих страданий имеет преюдициальное значение.

Чем же руководствуются суды? В законодательстве отсутствуют объективные критерии "разумности и справедливости", поэтому единственное, чем могут руководствоваться суды при взыскании компенсаций, это субъективное понимание этих критериев. Вариантов, что с этим делать, на самом деле немного. Наш суд де-юре является независимой ветвью власти и свободен в принятии решений.

В первую очередь нуждается в изменениях внутреннее правосознание тех, кто принимает описанные выше решения. Еще одним вариантом является четкое законодательное регламентирование в данном вопросе: установить, как ни абсурдно это звучит, четкие критерии разумности и справедливости.

Необходимо обсуждение этого вопроса на всех уровнях, глубокий анализ ситуации.