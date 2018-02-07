Эквадор не откажется от дальнейшей защиты Ассанжа

Официальный Кито заявляет о готовности продолжать защищать основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Министерство иностранных дел и миграции сообщает, что правительство Эквадора продолжит предоставлять международную защиту гражданину Джулиану Ассанжу до тех пор, пока будет существовать угроза его жизни, - цитирует ТАСС официальное заявление МИД Эквадора. - Это решение принимается в соответствии с конституционным требованием о защите прав человека и международными договорами в указанной области, подписанными страной".

Напомним, что во вторник 7 февраля суд отказался отменять ордер на арест Ассанжа. Основатель WikiLeaks обвиняется в Швеции в изнасиловании, а США ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.