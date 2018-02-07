Финал волейбольной "Лиги наций" пройдет во Франции

Хозяином "Финала шести" Лиги наций-2018 среди мужских команд выбран французский Лилль. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации волейбола (FIVB). Соревнования пройдут с 4 по 8 июля.

Матчи "Финала шести" примет стадион "Пьер Моруа", на котором домашние встречи проводит футбольный клуб "Лилль", выступающий в высшем французском дивизионе.

В турнире примут участие 12 основных команд, в том числе и Россия. Также в Лилле выступят: Бразилия, Италия, Китай, США, Франция, Сербия, Иран, Польша, Аргентина, Германия, Япония и еще четыре сборные-претендента - Южной Кореи, Канады, Болгарии и Австралии.

В финальном раунде сыграют пять лучших команд, а также Франция на правах хозяйки соревнований. Напомним, что волейбольная "Лига наций" была учреждена в октябре прошлого года.