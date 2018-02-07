Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 16-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии"

Принят Государственной Думой 19 января 2018 года

Одобрен Советом Федерации 31 января 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5491; 2003, N 2, ст. 167; 2007, N 7, ст. 833; 2009, N 52, ст. 6441; 2010, N 32, ст. 4298; 2012, N 19, ст. 2281; 2015, N 27, ст. 3946; 2016, N 10, ст. 1323; N 15, ст. 2066; 2017, N 1, ст. 6) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"средство размещения - имущественный комплекс, включающий в себя здание или часть здания, помещения, оборудование и иное имущество и используемый для временного размещения и обеспечения временного проживания физических лиц;

гостиница - средство размещения, в котором предоставляются гостиничные услуги и которое относится к одному из видов гостиниц, предусмотренных положением о классификации гостиниц, утвержденным Правительством Российской Федерации. К гостиницам не относятся средства размещения, используемые для осуществления основной деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, физкультурно-спортивных организаций, централизованных религиозных организаций;

гостиничные услуги - комплекс услуг по предоставлению физическим лицам средства размещения и иных услуг, предусмотренных Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными Правительством Российской Федерации, которые предоставляются индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами;

классификация гостиниц - отнесение гостиниц к определенным категориям, установленным положением о классификации гостиниц, утвержденным Правительством Российской Федерации, на основании оценки соответствия гостиниц и предоставляемых в них гостиничных услуг требованиям, установленным этим положением;

классификация горнолыжных трасс, классификация пляжей - отнесение горнолыжных трасс, пляжей к определенным категориям, установленным правилами классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, на основании оценки соответствия горнолыжных трасс, пляжей требованиям, установленным этими правилами.";

2) статью 31 изложить в следующей редакции:

"Статья 31. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в сфере туризма

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в сфере туризма относятся:

выработка и реализация государственной политики в сфере туризма, в том числе формирование правовых основ единого туристского рынка в Российской Федерации, определение приоритетных направлений развития туризма в Российской Федерации;

разработка, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования в сфере туризма по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации;

создание и обеспечение благоприятных условий для развития туристской индустрии в Российской Федерации;

установление порядка оказания услуг по реализации туристского продукта;

установление порядка и условий оказания экстренной помощи туристам;

установление порядка и условий финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам из резервного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма (далее также - резервный фонд);

установление требований к критериям отбора кредитных организаций, в которых допускается размещение средств резервного фонда, фондов персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма (далее также - фонд персональной ответственности туроператора);

формирование и ведение единого федерального реестра туроператоров;

утверждение положения о классификации гостиниц;

установление порядка аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей;

аккредитация организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей;

установление порядка уведомления аккредитованными организациями о планируемом ими осуществлении классификации гостиниц, классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых планируется осуществлять соответствующую классификацию, а также формы такого уведомления;

утверждение правил классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей;

установление порядка ведения перечня аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, и размещения сведений, содержащихся в таком перечне, на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

установление порядка ведения единого перечня классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей и размещения сведений, содержащихся в таком перечне, на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

ведение перечня аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, и единого перечня классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей;

утверждение Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации;

утверждение правил профессиональной деятельности, регулирующих порядок осуществления объединением туроператоров в сфере выездного туризма и его членами функций, связанных с формированием и использованием резервного фонда;

разработка национальных стандартов Российской Федерации в сфере туризма, профессиональных стандартов;

обеспечение безопасности туризма, защита прав и законных интересов туристов на территории Российской Федерации и за пределами ее территории;

информирование туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания;

информационное обеспечение туризма, включая содействие в создании и функционировании туристских информационных центров, систем навигации и ориентирования в сфере туризма;

содействие в создании и обеспечении благоприятных условий для беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на территориях субъектов Российской Федерации, и средствам связи, а также получения медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи;

организация и проведение мероприятий по продвижению туристских продуктов в сфере внутреннего туризма и въездного туризма на внутреннем и мировом туристских рынках;

организация проведения научных исследований в сфере туризма;

содействие в организации профессионального обучения по программам подготовки специалистов в сфере туризма в соответствии с законодательством Российской Федерации;

учреждение государственных наград Российской Федерации, премий и других форм поощрения Российской Федерации в сфере туризма;

разработка и утверждение форм статистической отчетности, применяемых в сфере туризма;

организация и проведение всероссийских и межрегиональных мероприятий, направленных на поддержку приоритетных направлений развития туризма, в том числе на развитие внутреннего туризма, въездного туризма, социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма (далее - мероприятия в сфере туризма), утверждение и реализация календарного плана мероприятий в сфере туризма;

осуществление взаимодействия с некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере туризма, включая объединение туроператоров в сфере выездного туризма, в том числе по приоритетным направлениям развития туризма, вопросам обеспечения безопасности туризма, защиты прав и законных интересов туристов;

осуществление взаимодействия с иностранными государствами, международными организациями в сфере туризма, в том числе через представительства уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти за пределами Российской Федерации;

организация международных мероприятий в сфере туризма, в том числе направленных на формирование представления о Российской Федерации как стране, благоприятной для туризма, раскрытие туристского потенциала Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

координация деятельности по реализации межправительственных соглашений в сфере туризма;

разработка и организация реализации комплекса мер по организации экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в общеобразовательных организациях;

иные установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации полномочия.";

3) абзацы седьмой и восьмой части первой статьи 32 признать утратившими силу;

4) статью 5 изложить в следующей редакции:

"Статья 5. Классификация гостиниц, классификация горнолыжных трасс, классификация пляжей

Классификация гостиниц, классификация горнолыжных трасс, классификация пляжей осуществляются аккредитованными организациями. Аккредитация организаций, осуществляющих соответствующую классификацию, проводится уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Порядок аккредитации указанных организаций, включающий в себя в том числе требования к организациям, осуществляющим классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, порядок принятия решения об отказе в аккредитации указанных организаций, порядок осуществления контроля за деятельностью указанных организаций, порядок прекращения действия аттестатов аккредитации, переоформления аттестатов аккредитации и форму аттестатов аккредитации, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Основанием для отказа в аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, является:

непредставление указанными организациями документов, необходимых для аккредитации в соответствии с порядком аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей;

наличие в документах, представленных указанными организациями для получения аккредитации, недостоверной информации;

несоответствие организации-заявителя требованиям к организациям, осуществляющим классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, установленным порядком аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей.

Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, действует три года с даты принятия решения об аккредитации указанных организаций и позволяет им осуществлять соответственно классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей на всей территории Российской Федерации при условии уведомления уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых планируется осуществлять соответствующую классификацию. Порядок и форма данного уведомления устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Организация может получить аккредитацию в нескольких областях аккредитации, указанных в части третьей настоящей статьи.

Основанием для прекращения действия аттестата аккредитации организации, осуществляющей классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс или классификацию пляжей, является:

выявление в документах, представленных указанной организацией для получения аккредитации, недостоверной информации;

окончание срока действия аттестата аккредитации организации, осуществляющей классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс или классификацию пляжей;

получение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти заявления аккредитованной организации о прекращении деятельности по осуществлению классификации гостиниц, классификации горнолыжных трасс или классификации пляжей;

прекращение аккредитованной организацией деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

осуществление аккредитованной организацией классификации гостиниц, классификации горнолыжных трасс или классификации пляжей с нарушением более двух раз требований соответственно положения о классификации гостиниц, правил классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей;

выявление несоответствия аккредитованной организации требованиям к организациям, осуществляющим классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, установленным порядком аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ведет перечень аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, и размещает сведения, содержащиеся в таком перечне, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Положение о классификации гостиниц, утвержденное Правительством Российской Федерации, устанавливает порядок классификации гостиниц (в том числе порядок принятия решения об отказе в осуществлении классификации гостиницы, приостановления или прекращения действия свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, виды гостиниц, категории гостиниц, требования к категориям гостиниц), а также форму свидетельства о присвоении гостинице определенной категории и требования о доведении до потребителей информации о присвоенной гостинице категории, включая требования к размещению, содержанию и форме информационного знака о присвоенной гостинице категории.

Правила классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей, утвержденные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, содержат порядок классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей (в том числе порядок принятия решения об отказе в осуществлении классификации горнолыжной трассы, классификации пляжа, приостановления или прекращения действия свидетельства о присвоении горнолыжной трассе или пляжу определенной категории, категории горнолыжных трасс, категории пляжей, требования к категориям горнолыжных трасс, требования к категориям пляжей), а также форму свидетельства о присвоении горнолыжной трассе или пляжу определенной категории.

Основанием для отказа в осуществлении классификации гостиницы, классификации горнолыжной трассы или классификации пляжа является:

непредставление лицом, обратившимся с заявлением об осуществлении классификации гостиницы, классификации горнолыжной трассы или классификации пляжа, документов, необходимых для осуществления соответствующей классификации;

наличие в документах, представленных лицом, обратившимся с заявлением об осуществлении классификации гостиницы, классификации горнолыжной трассы или классификации пляжа, для осуществления соответствующей классификации, недостоверной информации;

несоответствие гостиницы, горнолыжной трассы или пляжа ни одной из категорий, установленных соответственно положением о классификации гостиниц, правилами классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей.

В случае принятия решения об отказе в осуществлении классификации гостиницы аккредитованная организация, осуществляющая классификацию гостиниц, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения обязана проинформировать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о таком решении с указанием оснований для отказа в осуществлении классификации гостиницы.

По результатам классификации гостиниц, классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей выдается свидетельство о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории. Свидетельство о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории действует три года с даты принятия решения о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории.

Аккредитованная организация, осуществляющая классификацию гостиниц, формирует перечень классифицированных ею гостиниц и представляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведения, содержащиеся в этом перечне, и копии свидетельств о присвоении гостиницам определенных категорий в порядке, установленном положением о классификации гостиниц.

Аккредитованная организация, осуществляющая классификацию горнолыжных трасс или классификацию пляжей, формирует соответственно перечень классифицированных ею горнолыжных трасс, перечень классифицированных ею пляжей и представляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведения, содержащиеся в соответствующем перечне, и копии свидетельств о присвоении горнолыжным трассам или пляжам определенных категорий в порядке, установленном правилами классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ведет единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей и размещает сведения, содержащиеся в этом перечне, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Информация о присвоенной гостинице категории, в том числе информация о номере свидетельства о присвоении гостинице определенной категории и выдавшей его аккредитованной организации, а также информация о приостановлении действия свидетельства о присвоении гостинице определенной категории доводится лицом, предоставляющим гостиничные услуги, до потребителей в наглядной и доступной форме.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, предоставляющие гостиничные услуги, должны соблюдать требования о доведении до потребителей информации о присвоенной гостинице категории, включая требования к размещению, содержанию и форме информационного знака о присвоенной гостинице категории, установленные положением о классификации гостиниц.

Основанием для приостановления действия свидетельства о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории является:

выявление аккредитованной организацией, выдавшей свидетельство о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории, в документах, представленных лицом, предоставляющим гостиничные услуги либо услуги, связанные с использованием горнолыжных трасс или пляжей, для осуществления классификации гостиницы, классификации горнолыжной трассы или классификации пляжа, недостоверной информации;

выявление аккредитованной организацией, выдавшей свидетельство о присвоении гостинице определенной категории, несоответствия гостиницы и (или) предоставляемых в ней гостиничных услуг установленным положением о классификации гостиниц требованиям к категории гостиницы, указанной в свидетельстве о присвоении гостинице определенной категории, на основании жалобы потребителя гостиничных услуг, либо мотивированного представления должностного лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, о нарушении прав потребителя при предоставлении гостиничных услуг, либо мотивированного представления должностного лица уполномоченного федерального органа исполнительной власти о нарушении требований законодательства Российской Федерации о туристской деятельности;

получение аккредитованной организацией, выдавшей свидетельство о присвоении гостинице определенной категории, заявления лица, предоставляющего гостиничные услуги, об изменениях, влияющих на соответствие гостиницы и (или) предоставляемых в ней гостиничных услуг установленным положением о классификации гостиниц требованиям к категории гостиницы, указанной в свидетельстве о присвоении гостинице определенной категории;

выявление аккредитованной организацией, выдавшей свидетельство о присвоении горнолыжной трассе или пляжу определенной категории, несоответствия горнолыжной трассы или пляжа установленным правилами классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей требованиям к категории горнолыжной трассы или пляжа, указанной в свидетельстве о присвоении горнолыжной трассе или пляжу определенной категории, на основании жалобы потребителя услуг, связанных с использованием горнолыжной трассы или пляжа, либо мотивированного представления должностного лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, о нарушении прав потребителя при предоставлении услуг, связанных с использованием горнолыжной трассы или пляжа, либо мотивированного представления должностного лица уполномоченного федерального органа исполнительной власти о нарушении требований к категориям горнолыжных трасс или пляжей, установленных правилами классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей;

получение аккредитованной организацией, выдавшей свидетельство о присвоении горнолыжной трассе или пляжу определенной категории, заявления лица, предоставляющего услуги, связанные с использованием горнолыжной трассы или пляжа, об изменениях, влияющих на соответствие горнолыжной трассы или пляжа установленным правилами классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей требованиям к категории горнолыжной трассы или пляжа, указанной в свидетельстве о присвоении горнолыжной трассе или пляжу определенной категории.

Действие свидетельства о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории приостанавливается аккредитованной организацией, выдавшей свидетельство о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории, на срок не более чем 90 дней. Лицо, предоставляющее гостиничные услуги, в течение срока приостановления действия свидетельства о присвоении гостинице определенной категории вправе продолжить предоставление гостиничных услуг, за исключением случая приостановления действия свидетельства о присвоении гостинице низшей категории, с обязательным информированием потребителей о приостановлении действия свидетельства о присвоении гостинице определенной категории. Лицо, предоставляющее услуги, связанные с использованием горнолыжной трассы или пляжа, в течение срока приостановления действия свидетельства о присвоении горнолыжной трассе или пляжу определенной категории вправе продолжить использование в рекламе, названии горнолыжной трассы или пляжа и деятельности, связанной с использованием горнолыжной трассы или пляжа, категории, указанной в данном свидетельстве, с обязательным информированием потребителей о приостановлении действия данного свидетельства. При этом лицо, предоставляющее соответственно гостиничные услуги, услуги, связанные с использованием горнолыжной трассы или пляжа, в указанный срок обязано устранить обстоятельства, послужившие основанием для приостановления действия свидетельства о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории.

Основанием для прекращения действия свидетельства о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории является:

неустранение в течение срока приостановления действия свидетельства о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия данного свидетельства;

окончание срока действия свидетельства о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории;

получение аккредитованной организацией, выдавшей свидетельство о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории, заявления лица, предоставляющего гостиничные услуги, услуги, связанные с использованием горнолыжной трассы или пляжа, о прекращении деятельности по предоставлению соответственно гостиничных услуг, услуг, связанных с использованием горнолыжной трассы или пляжа;

прекращение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, предоставляющими соответственно гостиничные услуги, услуги, связанные с использованием горнолыжной трассы или пляжа, деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Категория гостиницы, горнолыжной трассы или пляжа, используемая в рекламе, названии гостиницы, горнолыжной трассы или пляжа, а также в деятельности, связанной с использованием гостиницы, горнолыжной трассы или пляжа, должна соответствовать категории, указанной в свидетельстве о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории.

Предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, установленной положением о классификации гостиниц, а также использование в рекламе, названии гостиницы и деятельности, связанной с использованием гостиницы, категории, не соответствующей категории, указанной в таком свидетельстве, запрещается и влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Использование в рекламе, названии горнолыжной трассы или пляжа и деятельности, связанной с использованием горнолыжной трассы или пляжа, категории в отсутствие свидетельства о присвоении горнолыжной трассе или пляжу определенной категории, а также категории, не соответствующей категории, указанной в таком свидетельстве, запрещается и влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Действие настоящей статьи не распространяется на средства размещения, используемые для осуществления основной деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, физкультурно-спортивных организаций, централизованных религиозных организаций, а также на кемпинги, общежития и иные средства размещения, в которых не предоставляются гостиничные услуги.";

5) в абзаце шестом части второй статьи 10 слова "его категории" заменить словами "категории гостиницы";

6) статью 191 дополнить частями третьей - шестой следующего содержания:

"Федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с учетом требований порядка аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, установленного Правительством Российской Федерации.

К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

Плановые проверки при осуществлении федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, не проводятся.

Внеплановые проверки при осуществлении федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, проводятся по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также по следующим основаниям:

поступление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти информации о фактах нарушения аккредитованной организацией, осуществляющей классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс или классификацию пляжей, требований соответственно положения о классификации гостиниц, правил классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей;

поступление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти информации о фактах несоответствия аккредитованной организации, осуществляющей классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс или классификацию пляжей, требованиям к организациям, осуществляющим классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, установленным порядком аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей.".

Статья 2

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2003, N 50, ст. 4847; 2007, N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; 2010, N 32, ст. 4298; 2012, N 19, ст. 2281; 2013, N 30, ст. 4027; 2015, N 1, ст. 83; 2016, N 10, ст. 1323) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 2 статьи 14.7 слова "и частью 1 статьи 14.33" заменить словами ", частью 1 статьи 14.33 и статьей 14.39";

2) статью 14.39 изложить в следующей редакции:

"Статья 14.39. Нарушение требований законодательства о предоставлении гостиничных услуг

Предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, установленной положением о классификации гостиниц, либо использование в рекламе, названии гостиницы или деятельности, связанной с использованием гостиницы, категории, не соответствующей категории, указанной в таком свидетельстве, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от одной сороковой до одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном году, но не менее пятидесяти тысяч рублей.

Примечания:

1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

2. Для целей применения настоящей статьи выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации.";

3) статью 14.51 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Нарушение аккредитованной организацией, осуществляющей классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс или классификацию пляжей, установленных законодательством Российской Федерации о туристской деятельности требований к организациям, осуществляющим классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, порядка классификации гостиниц или порядка классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.".

Статья 3

Абзацы девятый и десятый пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 2 марта 2016 года N 49-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 10, ст. 1323) признать утратившими силу.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Абзац сорок четвертый пункта 4, пункт 6 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2019 года.

3. За административные правонарушения, предусмотренные статьей 14.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции настоящего Федерального закона), административная ответственность наступает:

1) с 1 июля 2019 года в отношении предоставления гостиничных услуг в гостиницах с номерным фондом более 50 гостиничных номеров;

2) с 1 января 2020 года в отношении предоставления гостиничных услуг в гостиницах с номерным фондом более 15 гостиничных номеров;

3) с 1 января 2021 года в отношении предоставления гостиничных услуг во всех гостиницах.

4. Положения части двадцать первой статьи 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются:

1) с 1 июля 2019 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров;

2) с 1 января 2020 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 гостиничных номеров;

3) с 1 января 2021 года в отношении всех гостиниц.

5. Аттестат аккредитации организации, осуществляющей классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс или классификацию пляжей, выданный органом государственной власти субъекта Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, считается действительным до окончания срока его действия.

6. Свидетельство о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории, выданное аккредитованной организацией до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, считается действительным до окончания срока его действия.

Президент Российской Федерации В. Путин